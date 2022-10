6 lugares incríveis para passar o Ano Novo

Confira destinos para já começar a planejar as suas festas de final de ano

Rio de Janeiro Imagem: Bruna Prado – MTUR

O ano de 2023 já está chegando. Por isso, engana-se quem pensa que ainda é cedo para começar a planejar uma viagem para o Réveillon. Pelo contrário, este é o momento ideal para garantir as melhores condições. Pensando nisso, a Abreu, especialista em levar turistas aos melhores destinos ao redor do mundo, listou seis destinos que estão em alta para curtir a chegada do Ano Novo.

1. Rio de Janeiro

O Brasil oferece uma diversidade de opções tanto em grandes centros como em pequenas cidades, seja na praia ou no interior. No Rio de Janeiro, após dois anos, a Praia de Copacabana volta a receber turistas do mundo todo para conferir shows ao vivo e a maior queima de fogos do país.

Apesar da festa em Copacabana ser a principal, a cidade neste ano contará com shows ao vivo espalhados por diversos locais. Além das festas públicas, muitos hotéis e restaurantes promovem festas privadas mediante reserva. Uma ótima opção para quem não quer ter trabalho com a ceia.

2. Nova York

Estátua da Liberdade, Nova York (Imagem: BrandUSA)

A festa de ano novo em Nova York é outra comemoração muito tradicional no calendário de final de ano. Passar o Réveillon em plena Times Square é um sonho para milhares de turistas de todo o mundo. O ápice da festa é a contagem regressiva para a famosa bola descer e dar boas-vindas ao ano novo. Outra dica para curtir o Réveillon na cidade é em algum hotel, restaurante ou balada. Há muitas opções mais tranquilas e confortáveis do que a Times Square.

3. Portugal

O país tem se tornado uma excelente opção para o Réveillon, já que apresenta um inverno menos rigoroso que outros destinos europeus na data. Além das festas privadas em hotéis e restaurantes, existem diversas festas ao ar livre em diferentes cidades. Na capital Lisboa, a tradição inclui shows ao vivo e queima de fogos na Praça do Comércio, importante ponto turístico da cidade.

4. Punta Cana

Punta Cana, República Dominicana (Imagem: Shutterstock)

Quem prefere curtir a chegada do ano novo com o pé na areia, Punta Cana é uma excelente opção. O destino oferece uma variedade de resorts que promovem jantares e shows para a data. A virada do ano nos hotéis conta com menu especial para seus hóspedes, atrações musicais e até a tradicional contagem regressiva com direito a queima de fogos de artifício. Vale ressaltar que o destino é muito procurado para o Réveillon, por isso é bom se programar com antecedência para garantir a reserva.

5. Egito

Para quem está em busca de inovar na viagem de Réveillon, o Egito é uma boa oportunidade de comemorar a chegada do novo ano e aproveitar para conhecer lugares diferentes e exóticos. A festa na terra dos faraós conta com um show de luzes nas pirâmides e queima de fogos às margens do Rio Nilo com apresentações musicais e de dança. Além disso, os hotéis decoram seus ambientes e restaurantes para receber os convidados em jantares especiais com shows.

6. Marrocos

Outro destino exótico e bem diferente para curtir a passagem do ano é o Marrocos. Apesar de ser um país árabe e comemorar o fim do ano em datas diferentes, as festas de Réveillon são garantidas. Seja em hotéis ou riads, no deserto do Saara ou nas praias, são muitas as opções de festas para o período. Além disso, em dezembro o clima costuma ser muito agradável no país.