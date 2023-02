6 lugares para aproveitar ou fugir do Carnaval

Veja opções para aproveitar um dos feriados mais esperados pelos brasileiros

Brasil tem diversos destinos para aproveitar o Carnaval Imagem: Shutterstock

Aproveitar o Carnaval é uma das mais divertidas experiências que o Brasil pode oferecer. O país é repleto de destinos incríveis, desde as cidades históricas do Nordeste, como Recife e Olinda, até as grandes metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Por outro lado, se você está procurando por uma viagem mais tranquila, longe das multidões e da folia, então existem destinos que lhe oferecem isso. Por isso, a Civitatis, líder em distribuição online de visitas guiadas, excursões e atividades em diferentes idiomas, separou algumas dicas de lugares. Confira!

São Paulo – SP

A maior cidade do país tem programação para quase toda a semana do Carnaval. Com mais de 500 blocos já confirmados, a capital paulistana pretende receber cerca de 15 milhões de pessoas. Além de curtir blocos famosos como Minhoqueens, Acadêmicos do Baixa Augusta, Monobloco, os desfiles oficiais no sambódromo também reúnem vários turistas. Enquanto não chega o feriado, aproveite para curtir um ensaio oficial de uma escola de samba.

Rio de Janeiro – RJ

O Carnaval carioca é um dos maiores espetáculos do mundo. Vários dias de festa, música, fantasias e muita dança, que reúnem anualmente milhões de pessoas nos principais bairros da cidade.

A principal atração para os foliões é o famoso desfile de samba na Sapucaí, mas é possível também curtir blocos icónicos como o Cordão da Bola Preta, no centro do Rio; o da Banda de Ipanema, na praia homônima, famoso por suas fantasias extravagantes; e o das Carmelitas. Para quem quiser conhecer ainda mais ainda sobre o Carnaval na cidade, aproveite para fazer um tour pelos bastidores do Carnaval carioca.

Recife e Olinda – PE

Frevo, maracatu e afoxé são alguns dos ritmos que fazem o Carnaval pernambucano, principalmente a festa do momo, que acontece na região metropolitana do Recife, e na Cidade Alta, em Olinda.

As cidades festejam quase o mês inteiro a festa repleta de tradições culturais em seus polos carnavalescos. Se for curtir a festa no Nordeste, não deixe de fazer um passeio guiado pelas cidades!

Para quem prefere descansar

Bonito em Mato Grosso do Sul (Imagem: Shutterstock)

Bonito – MS

Se a intenção é curtir mais a natureza com muita adrenalina, Bonito é a opção certa! A cidade famosa pelo ecoturismo, com diversas grutas, cachoeiras e rios de águas cristalinas, apresenta diversas atrações para quem busca passeios mais tranquilos como trilhas e mergulhos ou mais agitados como arvorismo e rapel nos famosos abismos da região.

São Roque – SP

A apenas 70km de São Paulo, São Roque, conhecida como cidade do vinho, pode ser uma ótima opção para descansar e fugir do agito das festas da capital. Além do passeio nas vinícolas, adegas e restaurantes da região, é possível se divertir no famoso Ski Mountain Park, parque com tobogãs, teleférico e pistas de snowboard, e aproveitar os descontos nas lojas dos Outlets da cidade.

São Miguel do Gostoso – RN

As praias do nordeste são consideradas as mais bonitas do Brasil. E você prefere aproveitar o feriado para relaxar embaixo do sol, São Miguel do Gostoso, cidade a 115 km de Natal, vai te encantar por suas praias paradisíacas, piscinas naturais e excelente gastronomia. Fazer um passeio de buggy e praticar windsurf são algumas das atividades imperdíveis pela região.