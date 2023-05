6 mitos e verdades sobre alimentação e dieta

Nutricionista esclarece principais dúvidas sobre emagrecimento

Descubra como fazer escolhas saudáveis para uma vida melhor Imagem: lenetstan | Shutterstock

Saber se a sua alimentação está auxiliando na sua saúde nem sempre é uma tarefa fácil, existem diversas questões sobre alimentação que, muitas vezes, nos levam a escolhas erradas. Por isso, a nutricionista Eneida Ramos esclarece algumas destas dúvidas.

1. Ter uma alimentação rica em fibras auxilia no emagrecimento?

SIM. Uma dieta rica em fibras associada a hábitos alimentares saudáveis (restrita em açúcares, gorduras e alimentos industrializados) pode contribuir com o emagrecimento. A fibra insolúvel (presente em grãos e verduras) exerce um importante papel na prevenção da obesidade, uma vez que leva ao aumento da saciedade por retardar o esvaziamento do estômago, resultando na diminuição da fome.

2. Comer abacaxi após as refeições ajuda a emagrecer?

SIM. O abacaxi na refeição, ou após a refeição, ajuda a melhorar a digestibilidade da comida, favorecendo o bom processo digestivo, pois possui uma enzima chamada bromelina que ajuda na digestão de proteínas, contribuindo assim com a saúde de modo geral.

3. O leite de soja pode substituir o de vaca?

NÃO. Em casos de intolerância a leite e derivados, o recomendado é alternar diferentes leites como bebidas à base de soja, leite de amêndoas, de arroz e de quinoa.

Para a adequação de cálcio na alimentação, o importante é adotar o consumo regular de hortaliças (couve, espinafre, rúcula, brócolis – folhas verdes escuras preferencialmente), frutas, leguminosas (feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico), sementes trituradas (melão, abóbora, girassol), gergelim triturado, tofu, sardinha. Esses alimentos são ricos em minerais e vitaminas que ajudam na manutenção da massa óssea do organismo.

Hortaliças, frutas e leguminosas são ricas em vitaminas e minerais (Imagem: New Africa | Shutterstock)

4. O ovo aumenta os níveis de colesterol?

NÃO. Todo alimento de origem animal contém colesterol. O aumento do colesterol sanguíneo também está relacionado com o tipo de gordura ingerida e a quantidade de colesterol ingerido por dia, contemplando não somente o consumo de ovos, mas outros alimentos como embutidos, frios, carnes e alimentos fontes de gordura (leite, derivados e molhos gordurosos), que o organismo pode utilizar como matéria prima para fabricar colesterol. O ovo é um excelente alimento, rico em proteínas e vitaminas como a colina e a vitamina A, e deve compor a alimentação, alternando com outras fontes proteicas como carnes, frangos e peixes.

5. Pular refeições é uma boa forma de emagrecer?

NÃO. Pelo contrário, pular refeições favorece o ganho de peso, já que o organismo, como está projetado para lutar pela sobrevivência, reduz o metabolismo (quantidade de energia gasta), porque entende que não receberá alimentos. Isso não é interessante, já que na redução do metabolismo, será preciso ingerir quantidade menor de alimentos para manter o organismo funcionando perfeitamente, e se consumirmos a mesma quantidade de calorias de antes resultará no ganho de peso.

6. Comer depois das 20 horas causa ganho de peso?

DEPENDE. No jantar é recomendado fazer refeições mais leves, ricas em nutrientes e de fácil digestão, como grelhados, sopas, saladas, omeletes, legumes e frutas. Não é recomendado realizar refeições volumosas, ricas em alimentos gordurosos e açúcares, já que durante o sono o metabolismo do organismo reduz e favorece o acúmulo dessa energia não consumida na forma de tecido gorduroso.