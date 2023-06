6 opções de absorventes e coletores menstruais para você conhecer 

Entender e experimentar diferentes modelos pode ajudar a encontrar o tipo mais adequado para você

Existe uma opção ideal para cada corpo Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock

Atualmente, mulheres e outras pessoas que menstruam podem encontrar no mercado uma maior variedade de absorventes e coletores menstruais. Como cada corpo é único, agora é possível escolher, entre diversas opções, um tipo específico com base em sua anatomia, fluxo menstrual e conforto pessoal. A seguir, conheça algumas opções de absorventes e coletores menstruais!

O absorvente interno tem diferentes tamanhos e níveis de absorção (Imagem: Victor Moussa | Shutterstock)

1. Absorventes internos

São inseridos diretamente na vagina e absorvem o fluxo menstrual internamente. Geralmente são feitos de algodão ou materiais sintéticos e possuem diferentes tamanhos e níveis de absorção. É uma opção discreta e confortável, permitindo maior liberdade de movimento durante o período menstrual.

O absorvente externo é usado na calcinha (Imagem: Lashchuk | Shutterstock)

2. Absorventes externos

Também conhecidos como absorventes higiênicos ou externos, são posicionados externamente na calcinha para absorver o fluxo menstrual. São feitos de camadas de algodão ou materiais absorventes e possuem adesivos para fixação na calcinha. Esses absorventes estão disponíveis em diferentes tamanhos e níveis de absorção, permitindo escolher aquele que melhor se adapta ao fluxo menstrual.

O absorvente de pano é uma opção mais sustentável (Imagem: aykfree | Shutterstock)

3. Absorventes de pano reutilizáveis

São absorventes feitos de tecido de algodão ou outros materiais absorventes, que podem ser lavados e reutilizados. Essa opção é ecologicamente sustentável, reduzindo o uso de absorventes descartáveis, e pode ser econômica a longo prazo. Existem diversos formatos e tamanhos disponíveis para atender às preferências individuais.

A calcinha absorvente é reutilizável (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Calcinha absorvente

A calcinha absorvente é uma alternativa aos absorventes tradicionais. Ela possui camadas de tecido absorvente embutidas que ajudam a coletar o fluxo menstrual. São reutilizáveis e podem ser lavadas após o uso. Elas estão disponíveis em diferentes estilos, tamanhos e níveis de absorção.

O coletor menstrual pode ser esvaziado e usado novamente (Imagem: StoryTime Studio | Shutterstock)

5. Coletor menstrual

O coletor menstrual é um pequeno dispositivo em forma de sino feito de silicone médico ou outros materiais seguros para o corpo. Ele é inserido na vagina para coletar o fluxo menstrual, em vez de absorvê-lo. O copo menstrual pode ser esvaziado, enxaguado e reutilizado várias vezes. Ele está disponível em diferentes tamanhos e níveis de capacidade, para atender às necessidades individuais.

O disco menstrual pode ser usado por até 12 horas (Imagem: Andriana Syvanych | Shutterstock)

6. Disco menstrual

O disco menstrual é um dispositivo em formato de disco flexível que é inserido na vagina para coletar o fluxo menstrual. Ao contrário do copo menstrual, ele é colocado no fundo da vagina, próximo ao colo do útero. O disco menstrual tem uma capacidade maior de coleta e pode ser usado durante até 12 horas antes de precisar ser esvaziado e limpo.