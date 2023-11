6 passos para se tornar vegetariano

Nutricionista ensina como adaptar a rotina alimentar para reduzir o consumo de proteína animal

Preocupação com o meio ambiente aumenta o número de pessoas adeptas ao vegetarianismo Imagem: ViDI Studio | Shutterstock

A preocupação com o meio ambiente, com a saúde física e com os animais tem aumentado a busca por alternativas alimentares que não envolvam a exploração e o sofrimento animal. Segundo dados de uma pesquisa realizada pelo Ibope, em 2018, cerca de 14% dos brasileiros se declararam vegetarianos, um aumento de 75% em relação ao mesmo levantamento feito em 2012.

Contudo, é importante ressaltar a importância de fazer a transição para o vegetarianismo de forma saudável e equilibrada. Pensando nisso, Andréia Camilla, nutricionista que atende pelo GetNinjas (plataforma de contratação de serviços), elenca 5 dicas para auxiliar aqueles que querem mudar de hábito alimentar e iniciar uma dieta vegetariana. Confira!

1. Comece reduzindo o consumo

Para algumas pessoas, pode ser difícil deixar de consumir carne de uma vez, nesse caso, a nutricionista sugere começar gradualmente. “Você pode iniciar escolhendo de 1 a 2 dias sem ingerir carnes”.

2. Troque o leite de origem animal por leite vegetal

Hoje em dia existem diversos leites vegetais e derivados disponíveis no mercado. Além disso, eles são ricos em nutriente e é possível fazer o próprio leite em casa com ingredientes como aveia, amêndoas e castanhas.

3. Aprenda a cozinhar

Hoje em dia é possível encontrar diversos produtos industrializados em versões vegetarianas e veganas feitos à base de plantas, por exemplo, “você pode optar por comprar já pronto, mas quando você mesmo faz, com certeza fica muito mais saudável, pois não terá adição de conservantes e corantes”, recomenda a nutricionista.

Folhas e vegetais verdes são boas fontes de ferro para vegetarianos Imagem: RossHelen | Shutterstock

4. Consuma folhas e vegetais verdes

Os alimentos de origem animal contêm bastante ferro, então é muito importante que você inclua na dieta vegetais ricos em ferro. Vegetais verdes-escuros como couve, brócolis e espinafre são ótimas opções. “Para melhorar a absorção deles, acrescente frutas cítricas como laranja e abacaxi após a refeição, pois elas contém vitamina C, que melhora absorção do ferro”, recomenda Andréia Camilla.

5. Invista em leguminosas

Além de oferecerem proteínas de alta qualidade, as “leguminosas contêm bastante ferro, dentre elas: feijão, grão-de-bico, lentilha e ervilhas. Elas também precisam ser consumidas com a fruta cítrica”

6. Consulte um especialista

Antes de iniciar qualquer dieta, busque o auxílio de um nutricionista, assim você evita qualquer risco de desnutrição. Isso porque, em muitos casos, é necessário suplementar a vitamina B12metilcobalamina, devido à exclusão da carne na dieta que, quando bem orientada e equilibrada, não traz prejuízo na distribuição de nutrientes.

Por Bruna Zanin