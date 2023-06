6 penteados práticos para usar no dia a dia

Hair stylist dá dicas para variar o visual ao longo da semana de maneira simples

Cabelo solto com trança lateral Imagem: Alter-ego | Shutterstock

Em várias ocasiões, surge a necessidade de um penteado rápido e original. No entanto, devido à agitação diária, nem sempre temos disponibilidade ou habilidade para elaborações mais complexas. Pensando nisso, o hair stylist Alex Mendes compartilhou algumas opções de penteados simples que causam efeitos incríveis e que podem ser feitos por qualquer pessoa.

1. Cabelo solto com trança lateral

As tranças nos cabelos são versáteis para quem gosta de mudar o visual sem ter que pintar ou fazer um corte. Os penteados com tranças variam muito, desde os mais simples até os mais elaborados, e podem ser feitos em todos os tipos de fios.

Dica: aplicar um pouco de pó texturizador na raiz para dar volume.

Coque com fios soltos (Imagem: Damir Khabirov | Shutterstock)

2. Coque com fios soltos

Trata-se de um dos penteados que agradam mulheres que gostam de produções chiques até aquelas que só querem praticidade para o dia a dia. O coque com fios soltos é uma boa opção para quem prefere um ar mais natural ao look.

Dica: finalize com o babyliss para deixar o penteado com mais movimento.

Rabo clássico (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

3. Rabo clássico

Esse talvez seja o penteado mais simples e prático da lista. Versátil e fácil de fazer, ele pode ser utilizado para o dia a dia ou, até mesmo, para ocasiões mais formais.

Dica: aplique um pouco de fixador para manter todos os fios no lugar o dia todo.

Half bun (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

4. Half bun

O coque bagunçado que só pega metade do cabelo virou sensação entre as celebridades. O penteado nada mais é do que um semicoque, feito apenas com a parte de cima dos cabelos. Nesses dias mais fresquinhos, o half bun acaba sendo o look perfeito para quem quer criar um penteado diferente, moderno e divertido.

Rabo alto (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

5. Rabo alto

As cacheadas podem prender todos os fios com um rabo bem alto. Isso valoriza as madeixas e deixa o visual superdespojado.

Grampos de cabelo (Imagem: Look Studio | Shutterstock)

6. Use grampos de maneira criativa

Você também pode usar grampos e presilhas de diversas variedades. Existem opções para todos os gostos, e elas ficam muito charmosas.

