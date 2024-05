6 perigos para os gatos que têm acesso livre à rua

Veja os riscos aos quais eles são submetidos que podem afetar sua saúde e segurança

Para proteger a saúde e a segurança dos gatos, é essencial evitar seu acesso livre às ruas Imagem: ecuadorplanet | Shutterstock

É extremamente perigoso permitir que os gatos tenham acesso livre à rua sem a supervisão constante do tutor. Para proteger a vida e a saúde desses felinos, é importante mantê-los em ambientes controlados e seguros, como dentro de casa ou em áreas externas protegidas. Isso porque os riscos que eles enfrentam quando vagam pelas ruas são numerosos e variados. Abaixo, confira alguns deles!

1. Atropelamentos

Gatos com acesso livre à rua correm o risco de serem atropelados por veículos. Muitas vezes, eles atravessam a rua sem perceber o perigo, o que pode resultar em sérias lesões ou até morte.

2. Brigas com outros animais

Encontros com outros gatos, cães ou mesmo animais selvagens podem resultar em brigas violentas, causando lesões graves e infecções. Inclusive, gatos machos não castrados podem se envolver em confrontos territoriais, aumentando o risco de ferimentos.

3. Envenenamento

Gatos com acesso à rua podem ingerir substâncias venenosas como químicos de jardinagem, pesticidas, plantas tóxicas ou alimentos contaminados. Isso pode afetar a saúde do felino e levar a consequências fatais.

Na rua, gatos podem se contaminar com FIV ou FeLV Imagem: Mongkolchon Akesin | Shutterstock

4. Doenças contagiosas

Ao interagir com outros gatos na rua, eles correm o risco de contrair doenças contagiosas, como o vírus da imunodeficiência felina (FIV), a leucemia felina (FeLV) e infecções respiratórias. Isso porque essas condições podem ser transmitidas por meio do contato direto ou indireto com felinos infectados.

“Isso torna situações como brigas, mordidas, arranhaduras, partilha de comedouros e lambeduras um risco na transmissão da doença”, alerta Mariana Paraventi, veterinária e supervisora técnica da Petland&Co e Dra. Mei.

5. Parasitas

Gatos que têm acesso à rua estão mais expostos a parasitas como pulgas, carrapatos e vermes intestinais. Esses parasitas podem causar desconforto e doenças. “As pulgas e os carrapatos sugam sangue, provocam anemia e podem transmitir outros agentes infecciosos pela picada, causando doenças como a erliquiose e a micoplasmose”, explica Valéria Natascha Teixeira, médica-veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

6. Roubo e maus-tratos

Gatos que vagam pela rua estão em maior risco de serem roubados ou de sofrerem maus-tratos por pessoas mal-intencionadas. Isso pode ser angustiante tanto para o gato quanto para seus tutores, e às vezes pode resultar na perda permanente do animal de estimação.