6 possíveis temas da redação Enem 2025 

Jogos de aposta, meio ambiente e violência doméstica estão entre os assuntos que podem cair na prova

  • 12/08/2025 10h00 - Atualizado em 12/08/2025 11h30
Conhecer os possíveis temas da Redação Enem 2025 pode ser um diferencial para os estudantes Conhecer os possíveis temas da Redação Enem 2025 pode ser um diferencial para os estudantes Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, é fundamental que os candidatos intensifiquem a prática da redação. O bom desempenho nessa etapa da prova tem peso significativo na composição da nota final.

Além disso, o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que utiliza a nota do Enem, impõe notas de corte que devem ser atingidas para garantir o ingresso nas universidades públicas. Sendo assim, conquistar uma média geral elevada é fator decisivo para conquistar uma vaga. 

Estratégias para fazer uma boa redação Enem 2025

Uma das estratégias mais eficazes de preparação é a reescrita de redações já corrigidas, o que permite ao estudante identificar pontos fortes e aspectos que precisam ser aprimorados. O analista pedagógico da plataforma Redação Nota 1000, Felipe da Costa Rico, também recomenda a produção de textos com base nos temas de redações de anos anteriores do Enem.

“Essa prática ajuda o estudante a entender a abordagem exigida pela prova e a desenvolver repertório adequado. Por fim, simular o tempo de escrita da redação, como no dia do exame, é essencial para chegar preparado”, ressalta analista pedagógico. 

Possíveis temas da redação Enem 2025

O Enem costuma propor temas vinculados a eixos temáticos que refletem problemas sociais do Brasil. Nesse contexto, considerando a estrutura específica da avaliação, Jonas Moraes Sousa, assessor pedagógico da plataforma Amplia, afirma que os temas solicitados costumam abordar questões sociais relevantes e atuais, com foco em direitos humanos.

“Historicamente, a redação do Enem tem explorado os seguintes eixos temáticos: Tecnologia e Sociedade; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Educação e Formação Social; Saúde Pública e Saúde Mental; e Direitos Humanos e Questões Sociais — que devem ser considerados como possíveis abordagens para o Enem 2025”, explica Felipe da Costa Rico.

Pensando em auxiliar os estudantes na preparação para o Enem, os especialistas elencam os 6 principais eixos temáticos com alta probabilidade de serem abordados na redação deste ano. Confira:

1. Questões sociais

De acordo com Felipe da Costa Rico, esse eixo tem sido recorrente nas últimas edições da prova e abrange temas como pobreza, exclusão social, direitos das minorias, desigualdades e problemas urbanos.

2. Meio ambiente

Apesar de ser uma preocupação global constante, o analista pedagógico destaca que esse eixo não aparece no Enem desde 2008, o que gera expectativa de retomada em futuras edições.

Educação, tecnologia e direitos e cidadania são temas frequentemente cobrados na redação Enem Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock

3. Educação, tecnologia e direitos e cidadania

Para o analista, esses são eixos frequentemente explorados pelo Enem, pois envolvem debates contemporâneos sobre inclusão digital, acesso à educação de qualidade, participação cidadã e uso responsável das tecnologias.

4. Impactos dos jogos de aposta

Jonas Moraes Sousa destaca que o crescimento acelerado das plataformas de apostas esportivas online, conhecidas como bets, levanta alertas sobre saúde mental, vulnerabilidade financeira e lacunas na legislação brasileira.

“A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das bets pode ser considerada um marco da relevância do tema, servindo inclusive como repertório sociocultural para a redação. Diante da atualidade, da repercussão social e do apelo entre jovens — público predominante do Enem —, o assunto se torna uma forte aposta”, analisa o especialista.

5. Violência doméstica

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em 2023, o Brasil registrou a marca de 1.463 feminicídios — o maior número da série histórica iniciada em 2015, quando entrou em vigor a Lei 3.104/15, que prevê o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio, ou seja, adiciona um agravante ao crime de homicídio quando este é cometido contra a mulher por razões de gênero.

“Os dados refletem não só a persistência da violência de gênero no espaço privado, mas também a ineficiência de políticas públicas de prevenção e proteção, especialmente em regiões mais vulneráveis”, indica Jonas Sousa.

6. Uso excessivo de telas

Em 2025, foi sancionada a Lei 15.100/2025, que estabelece diretrizes para a restrição do uso de celulares em escolas de educação básica. Paralelamente, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomenda que crianças de até dois anos não tenham contato com telas, e que, entre 2 e 5 anos, o uso diário seja limitado a uma hora, com supervisão. “Diante desse cenário, o tema permite discutir políticas públicas voltadas à educação digital, saúde mental e uso consciente da tecnologia”, finaliza Jonas Moraes Sousa.

