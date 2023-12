6 problemas que podem ser causados pelo uso de palito de dente

Dentista explica que remover alimentos com esse item pode prejudicar a saúde bucal

Usar palito de dente pode machucar a gengiva Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Bastante utilizados como um acessório na culinária, os palitos, também conhecidos como palitos de dentes, e como o próprio apelido denuncia, são comumente usados pelas pessoas para eliminar alimentos que ficaram presos entre os dentes. No entanto, esse hábito prejudica mais do que auxilia, já que pode machucar a gengiva e, em alguns casos, remover restaurações.

Para explicar por que a prática é contraindicada, o cirurgião dentista e fundador da OdontoCompany, Paulo Zahr, explica os 6 problemas que podem ser desenvolvidos pelo uso constante deste item. Confira!

1. Recessão gengival

A gengiva é um dos principais prejudicados pelo hábito de palitar os dentes. Quando usado com frequência, o palito pode pressionar a área da gengiva de maneira intensa, tirando a pele, deixando a raiz dental exposta, o que abre a possibilidade para presença de bactérias que promovem a retração gengival.

2. Retração óssea

As pessoas que palitam os dentes empurram os resíduos com força entre os espaços dentais, podendo gerar um defeito ósseo. Dependendo do caso, fica impossível a solução por enxerto ósseo.

3. Retirada da camada protetora dos dentes

Por ser um objeto pontiagudo, o palito pode provocar uma erosão do esmalte dentário. Assim, o dente fica desgastado e desprotegido contra cáries e bactérias.

Palitos não devem ser utilizados para a limpeza dos dentes Imagem: Ground Picture | Shutterstock

4. Machucado na gengiva

Como o manuseio geralmente é realizado com força, para que a sujeira seja retirada, parte da gengiva é sacrificada no processo. Assim, tem-se o surgimento de ferida, que além de provocar dor, também abre possibilidade para proliferação de bactérias, que podem crescer e criar uma inflamação séria.

5. Não eliminar a sujeira

Embora possa parecer que o objeto conseguiu eliminar a sujeira entre os dentes, na verdade, isso não é feito de modo completo. Sendo assim, é preciso adotar uma maneira mais minuciosa de realizar a limpeza, sobretudo em regiões aonde o palito não consegue chegar.

6. Perda dos dentes

O uso prolongado de palito de dente pode provocar a perda dentária. Isso acontece de forma gradual e de acordo com uma série de fatores, como a gengiva retraída, associada à proliferação de bactérias e defeitos ósseos. Esses fatores acabam enfraquecendo a raiz dentária e, com isso, levam a pessoa a ter mais facilidade para quebrar ou ter pequenas fraturas nos dentes. Com o passar do tempo, o dente pode não ser mais útil, sendo preciso extraí-lo.

Utilize fio dental

Vale ressaltar que, em vez de utilizar esse item, o recomendado é que se adote o uso do fio dental. Ele foi devidamente pensado para alcançar as regiões mais escondidas entre dente e gengiva, além de não provocar danos à boca se bem utilizado.

Por Daniela Ossowiec