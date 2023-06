6 profissões ideais para os nativos de Câncer

Astróloga explica quais são as áreas que ajudam o canceriano a usar as suas habilidades de forma produtiva

Os cancerianos tendem a se identificar com trabalhos relacionados ao cuidado Imagem: Inkoly | Shutterstock

Câncer é um signo de Água e rege as emoções. Por isso, os cancerianos têm uma grande capacidade de cuidar do outro, do lar e das memórias. Ademais, “são pessoas normalmente muito sensíveis e acolhedoras, mas também muito fortes e determinadas”, relata a astróloga Thaís Mariano. Sendo assim, as áreas profissionais que mais se alinham com esse signo são:

Direito da família; Corretor de imóveis; Terapia familiar; Ginecologia e obstetrícia; Gastronomia; Antropologia.

De modo geral, os cancerianos se identificam com trabalhos relacionados ao cuidado, à preservação, ao acolhimento e à manutenção do outro, das memórias e das emoções. Tais setores profissionais, segundo a astróloga, ajudam o canceriano ou as pessoas que têm a Lua em Câncer a equilibrar o excesso de energia e a usar as habilidades de forma produtiva e construtiva.

Câncer é um signo que se dedica muito ao trabalho (Imagem: Mateusz Kropiwnicki | Shutterstock)

Câncer no ambiente profissional

Câncer leva a carreira muito a sério, trabalha duro e tem uma forte ambição. Apesar de não ser ostensivamente competitivo, é muito determinado a atingir os objetivos traçados. Responsável, quando se compromete a cumprir uma meta, se lança de corpo e alma, sem meio-termo.

No entanto, diferentemente de outros signos, que ficam extremamente focados na dedicação ao trabalho e priorizam a carreira em detrimento aos relacionamentos pessoais, o canceriano nunca deixa de lado sua faceta humana, principalmente para as pessoas que ajudaram em algum momento da trajetória profissional, menos ainda os amigos e familiares.

Lado rancoroso

Este é um signo que se preocupa genuinamente com os outros, e salvo exceções, busca ajudar e apoiar as pessoas com quem trabalha. No entanto, caso alguém abuse da sua boa vontade, o verá fechar as portas para sempre, pois Câncer tem dificuldade em deixar para trás uma ofensa recebida. Além disso, trabalha duro para mostrar às pessoas o seu valor e fica ressentido quando os seus esforços não são reconhecidos.

Busca por segurança e estabilidade

Câncer tem um objetivo bem claro em mente: fazer dinheiro. Busca a segurança e estabilidade, por isso ambientes corporativos que ofereçam possibilidade de construir uma carreira podem ser preferidos pelos cancerianos, que se dedicam a subir degrau por degrau no intuito de atingir os seus objetivos. Não são de bajular ninguém, principalmente se for para conseguir algum tipo de benefício.