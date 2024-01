6 receitas com cascas, folhas e talos de alimentos

Veja como aproveitar todas as partes dos vegetais para preparar pratos deliciosos, saudáveis e econômicos

Bolinho de talos e folhas Imagem: Mariontxa | Shutterstock

Utilizar cascas, talos e folhas de determinados vegetais é importante para um aproveitamento integral dos alimentos. Por vezes, essas partes não precisam ser jogadas no lixo e podem ser usadas em receitas deliciosas e saudáveis. Dessa forma, você melhora a qualidade nutricional das refeições e reduz o desperdício. A seguir, confira como preparar algumas receitas!

Bolinho de folhas e talos

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas e talos lavados e picados

2 ovos

2 colheres de sopa de azeite

10 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 cebola descascada e picada

Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente as folhas, os talos, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino e refogue bem. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque os ovos, bata bem e misture com a farinha de trigo. Junte o refogado reservado e, por último, o fermento químico, misturando levemente.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de um bolinho e coloque na panela para fritar. Repita o processo com toda a massa. Em seguida, coloque os bolinhos em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.

Dica: as folhas e talos utilizados no preparo podem ser de beterraba, couve, espinafre cenoura, brócolis, nabo ou de qualquer outro vegetal de sua preferência.

Gratinado de folhas de couve-flor com queijo

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de couve-flor

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de queijo muçarela ralado

1 colher de café de sal

Margarina para untar

Modo de preparo

Em água corrente, lave as folhas, escorra e corte-as em tiras. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente as folhas e o sal e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em seguida, unte uma assadeira com margarina e disponha o refogado sobre ela. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida.

Torta de talos e cascas de legumes Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock

Torta de talos e casca de legumes

Ingredientes

Massa

300 g de farinha de trigo

170 ml de água

250 g de manteiga

Farinha de trigo para enfarinhar

Sal a gosto

Recheio

1 xícara de chá de cascas de cenoura picada

1 xícara de chá de cascas de beterraba picada

1 xícara de chá de talos de espinafre picados

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 pimentão sem sementes picado

Sal a gosto

Montagem

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

1 gema de ovo para pincelar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Cubra com um plástico-filme e leve à geladeira para descansar por 30 minutos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e, com a ajuda de um rolo, abra no formato retangular. Coloque a manteiga no centro da massa, dobre levando as laterais para o meio e abra novamente com a ajuda de um rolo. Repita o processo 3 vezes para obter uma massa folhada. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho, a cebola e o pimentão e refogue até dourar. Acrescente as cascas, o talo de espinafre e o sal e refogue por 10 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Divida a massa em duas partes iguais e abra com a ajuda de um rolo. Reserve. Unte uma assadeira de fundo removível com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, coloque metade da massa sobre ela, recheie, cubra com o restante da massa e pincele com a gema de ovo. Leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

Refogado de casca de legumes

Ingredientes

Cascas de 3 batatas

Cascas de 6 cenouras

Cascas de 3 chuchus

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes picado

Azeite, cheiro-verde picado e sal a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem as cascas e pique-as em pedaços pequenos. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o tomate e refogue até as cebolas ficarem transparentes. Junte as cascas e refogue mais um pouco. Por último, acrescente o cheiro-verde e o sal, misture bem e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Carne de casca de banana

Ingredientes

Cascas de 8 bananas

2 colheres de sopa de vinagre

Água

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1/4 de pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1/4 de pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1/4 de colher de sopa de páprica defumada

1/4 de colher de chá de sal

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as cascas das bananas em tiras. Depois, coloque em um recipiente, cubra com água, adicione o vinagre e deixe de molho por 15 minutos. Em uma frigideira, adicione o azeite e leve ao fogo médio para aquecer, junte a cebola e refogue até dourar. Acrescente os pimentões e refogue por mais 3 minutos. Por último, coloque as cascas de banana e refogue até ficarem macias. Tempere com cheiro-verde, sal e páprica. Sirva em seguida.

Sopa de talos e cascas de legumes

Ingredientes

Folhas de cenoura e agrião com talo

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 tomate sem sementes picado

sem sementes picado 2 colheres de sopa de proteína de soja refogada

2 l de água

Sal, azeite, salsa e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as cascas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Adicione a proteína de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola, o alho e o tomate e doure. Acrescente a mistura reservada e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo, tempere com sal, salsa e cebolinha. Sirva em seguida.