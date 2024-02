6 receitas da culinária mineira para o almoço

Aprenda a preparar pratos tradicionais para você sentir o sabor de Minas Gerais

Frango com quiabo Imagem: WilliamEdwards14 | Shutterstock

Para os mineiros, cozinhar é uma arte. Geralmente, eles preparam delícias de todo tipo, pois são muito hospitaleiros e gostam de mesa farta para receber a família e os amigos. Em vista disso, os pratos, originalmente simples, foram ganhando ao longo dos tempos ingredientes e um toque especial. Hoje, a gastronomia do estado é uma das mais ricas e saborosas.

A seguir, confira 6 receitas de comidas mineiras que vão fazer sucesso na sua mesa!

Frango com quiabo

Ingredientes

1 frango caipira cortado em pedaços médios

500 g de quiabo cortado em rodelas grossas

cortado em rodelas grossas 1 colher de sopa de óleo

1/2 cebola descascada e cortada em cubos

4 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 2 limões

Sal, óleo, salsinha e cebolinha picada a gosto

1 folha de louro

Água fervente

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o frango, cubra com água, coloque o suco de limão e leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Depois, retire o frango da panela, escorra o óleo e reserve.

Na mesma panela, coloque o óleo e aqueça em fogo médio. Acrescente o alho, a cebola e o quiabo e refogue até o quiabo deixar de soltar a “baba”. Junte o frango frito e cubra com água fervente. Acrescente a folha de louro e o sal, tampe a panela e cozinhe em fogo médio até o frango ficar macio. Desligue o fogo, polvilhe com cebolinha e salsinha e sirva em seguida.

Feijão-tropeiro

Ingredientes

1 kg de feijão cozido e sem caldo

500 g de linguiça calabresa picada

500 g de bacon picado

picado 6 ovos fritos

2 pimentões sem sementes e picados

4 cebolas descascadas e picadas

4 dentes de alho descascados e amassados

5 folhas de couve picadas

1/2 kg de farinha de mandioca torrada

1 pimenta vermelha picada

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o bacon e a calabresa e leve ao fogo médio para fritar. Com a ajuda de uma colher, retire-os da panela e reserve. Na gordura que fritou o bacon e a linguiça, coloque o alho e refogue até dourar. Adicione o pimentão, a cebola, os ovos, a couve, a pimenta e sal e mexa bem. Acrescente a farinha de mandioca e misture para incorporar. Por último, coloque o feijão e o cheiro-verde e sirva em seguida.

Tutu de feijão

Ingredientes

3 conchas de feijão cozido e com caldo

cozido e com caldo 1 colher de sopa de óleo

1 linguiça calabresa cortada em rodelas

1 xícara de chá de bacon picado

1 xícara de chá de farinha de milho

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha e cebolinha picada a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça e o bacon e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o feijão e bata bem. Após, transfira a mistura para a panela com o bacon e a linguiça e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aos poucos, acrescente a farinha de milho e leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar. Desligue o fogo, junte a salsinha e a cebolinha e sirva em seguida.

Goiabada cascão Imagem: WS-Studio | Shutterstock

Goiabada cascão

Ingredientes

1 kg de goiaba

1 kg de açúcar cristal

60 ml de água

Modo de preparo

Lave as goiabas em água corrente e, com a ajuda de uma faca, corte-as ao meio. Retire a polpa e reserve as cascas. Em um liquidificador, coloque a polpa da goiaba, adicione a água e bata até obter uma consistência homogênea. Com a ajuda de uma peneira, coe a mistura e retire as sementes. Transfira para uma panela, junte as cascas das goiabas e o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura, mexendo de vez em quando. Após, reduza o fogo e cozinhe até o doce desgrudar do fundo da panela, amassando as cascas com a ajuda de uma colher. Desligue o fogo, transfira a mistura para uma assadeira forrada com plástico-filme e espere esfriar. Sirva em seguida.

Vaca atolada

Ingredientes

1 kg de costela de boi cortadas em pedaços médios

1 kg de mandioca descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 3 colheres de sopa de óleo

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 pimentão verde sem sementes e cortado em fatias

2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas finas

Sal, cheiro-verde e cebolinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as costelas e refogue até dourar. Acrescente os tomates, o pimentão, as cebolas e o sal e cubra com água. Cozinhe até a carne ficar macia. Junte a mandioca e cozinhe até ficar macia. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e cebolinha e sirva em seguida.

Bambá de couve

Ingredientes

2 colheres de sopa de fubá

1/2 xícara de chá de água

800 ml de caldo de carne quente

300 g de linguiça calabresa cortada em rodelas

5 folhas de couve rasgada e sem os talos

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o fubá e leve ao fogo médio para torrar. Desligue o fogo e reserve. Na mesma frigideira, coloque a linguiça e leve ao fogo médio para fritar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o fubá torrado e o caldo de carne e misture bem. Junte a couve e a linguiça e mexa até engrossar. Sirva em seguida.