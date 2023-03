6 receitas de cupcakes e muffins para vender

Aprenda a preparar opções fáceis e irresistíveis desses bolinhos

Cupcake de chocolate Imagem: ABBYDOG | Shutterstock

Os cupcakes e muffins fazem bastante sucesso no mundo dos doces. São fofinhos, gostosos e, no caso específico dos cupcakes, chamam a atenção por serem enfeitados. Por isso, selecionamos diversas receitas deliciosas e práticas para você vender e ganhar um dinheiro extra. Veja!

Cupcake de chocolate

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de chocolate em pó

2 xícaras de chá de açúcar

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 xícara de chá de leite

3/4 de xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Cobertura

300 g de chocolate meio amargo

150 g de creme de leite

Raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque o leite, o óleo, os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque o chocolate em pó, o açúcar, a farinha de trigo e o fermento químico e misture bem. Adicione a mistura ao liquidificador e bata para incorporar com os demais ingredientes. Disponha a massa em forminhas para cupcake e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque o chocolate e derreta em banho-maria. Acrescente o creme de leite e misture bem. Decore os cupcakes com a cobertura e polvilhe com as raspas de chocolate. Sirva em seguida.

Cupcake de limão

Ingredientes

Massa

225 g de açúcar

2 ovos

90 ml de leite desnatado

2 colheres de sopa de suco de limão

275 g de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de sopa de iogurte natural

110 g de manteiga

Raspas de limão a gosto

Cobertura

110 g de manteiga

2 colheres de sopa de suco de limão

500 g de açúcar de confeiteiro

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme homogêneo. Acrescente os ovos e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque o leite, o suco de limão, o fermento químico e o iogurte e misture bem. Adicione a mistura ao creme da batedeira, alternando com a farinha de trigo. Acrescente as raspas de limão e misture bem. Após, disponha a massa em forminhas para cupcake e leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma batedeira, coloque a manteiga, o suco de limão, as raspas de limão e metade do açúcar e bata até obter um creme espesso. Acrescente o restante do açúcar e bata até misturar completamente. Decore os cupcakes com a cobertura e sirva em seguida.

Cupcake de cenoura com chocolate

Ingredientes

Massa

3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

4 ovos

240 ml de óleo

350 g de açúcar

240 g de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Cobertura

250 g de creme de leite

2 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de açúcar

5 colheres de sopa de chocolate em pó

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, adicione o açúcar, a farinha de trigo, o fermento químico e misture bem. Disponha a massa em forminhas para cupcakes e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Deixe esfriar e cubra os cupcakes com a cobertura. Sirva em seguida.

Muffin de amora (Imagem: Life morning | Shutterstock)

Muffin de amora

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

3/4 de xícara de chá de açúcar

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de chá de fermento químico em pó

1/3 de xícara de chá de óleo

1 ovo

1/3 de xícara de chá de leite

1 xícara de chá de amoras

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o sal e misture bem. Adicione o óleo, o ovo e o leite e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, junte as amoras e o fermento químico e misture para incorporar com os demais ingredientes. Disponha a massa em forminhas para cupcake e leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Muffin de banana e chocolate

Ingredientes

115 g de chocolate ao leite picado

230 g de farinha de trigo

150 g de açúcar

1 colher de chá de fermento químico em pó

1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 de colher de chá de sal

1 colher de chá de canela em pó

2 ovos batidos

113 g de manteiga sem sal derretida

3 bananas descascadas e amassadas

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o bicarbonato de sódio, o sal, o chocolate e a canela e misture bem. Em outro recipiente, coloque os ovos, as bananas, a manteiga e a essência de baunilha e misture bem. Adicione a mistura aos ingredientes secos e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, junte o fermento químico e misture para incorporar com os demais ingredientes. Disponha a massa em forminhas para cupcake e leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Muffin de coco

Ingredientes

3 claras de ovos

6 gemas de ovos

3 colheres de sopa de manteiga

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de coco ralado

1 colher de chá de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata as claras em neve. Adicione as gemas, o leite condensado, a manteiga, a farinha de trigo e o coco ralado e bata novamente por mais 5 minutos. Acrescente o fermento químico e misture para incorporar com os demais ingredientes. Disponha a massa em forminhas para cupcake e leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.