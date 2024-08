6 receitas especiais para o almoço de Dia dos Pais

Aprenda a preparar opções saborosas para surpreender a família neste evento especial

Filé de frango ao molho mostarda Imagem: elena_hramowa | Adobe Stock

Comemorar o Dia dos Pais é uma tradição que reúne familiares em domingo repleto de amor e gratidão: a oportunidade perfeita para homenagear aqueles que, com dedicação e afeto, estão sempre ao nosso lado. E nada melhor do que um almoço especial para marcar essa data tão significativa. Por isso, selecionamos 6 receitas deliciosas que irão encantar todos à mesa e tornar esse evento inesquecível. Confira e surpreenda seu pai com pratos de dar água na boca!

Filé de frango ao molho mostarda

Ingredientes

6 filés de frango

1 colher de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Após, adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente os filés de frango, tempere com sal e pimenta-do-reino e frite até dourarem dos dois lados. Depois de fritos, retire-os da panela e reserve. Ainda com a panela no fogo, coloque o leite e a farinha de trigo e mexa até engrossar. Desligue o fogo, tempere com sal, junte a mostarda e mexa bem. Despeje o molho sobre os filés de frango e sirva em seguida.

Rocambole de carne moída recheado

Ingredientes

Creme de cebola

1 cebola ralada

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de farinha de trigo

1 tablete de caldo de galinha

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde e água a gosto

Rocambole

600 g de carne moída

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

200 g de queijo muçarela fatiado

200 g de presunto fatiado

Orégano a gosto

Modo de preparo

Creme de cebola

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Após, adicione a cebola e o caldo de galinha e refogue até a cebola dourar. Acrescente a farinha de trigo e a água e mexa até obter um creme espesso. Desligue o fogo, tempere com cheiro-verde, pimenta-do-reino e sal. Reserve o creme de cebola.

Rocambole

Em um recipiente, coloque a carne moída, o creme de cebola, o ovo, o orégano e a farinha de rosca. Misture bem e reserve. Em uma superfície lisa, abra um papel-alumínio, coloque a carne e distribua-a sobre o papel-alumínio. Depois, faça uma camada de queijo muçarela e outra de presunto. Enrole o rocambole, coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Após, com cuidado, retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Arroz de forno

Ingredientes

4 xícaras de chá de arroz cozido

1 cenoura descascada e ralada

280 g de milho-verde

150 g de presunto picado

300 g de queijo muçarela cortado em cubos

200 g de requeijão cremoso

3 ovos

50 g de queijo parmesão ralado

200 g de creme de leite

150 ml de leite

150 g de queijo muçarela fatiado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o requeijão, os ovos, o creme de leite, o queijo parmesão e o leite. Misture até obter um creme homogêneo e reserve. Em outro recipiente, coloque a cenoura, o milho-verde, o presunto, o queijo muçarela em cubos e o arroz cozido. Misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje o creme reservado sobre o arroz e misture até incorporar. Transfira a mistura para uma assadeira e cubra com as fatias de muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Polenta à bolonhesa Imagem: alex9500 | Adobe Stock

Polenta à bolonhesa

Ingredientes

Polenta

490 ml de água

1 colher de sopa de manteiga

1 dente de alho amassado

1 xícara de chá de fubá

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Molho

1 cebola picada

400 g de carne moída

1 dente de alho amassado

1 folha de louro

1 xícara de chá de polpa de tomate

1 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Polenta

Em uma panela, coloque 300 ml de água, a manteiga, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo alto até levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o fubá e o restante da água e dissolva-o. Quando a água na panela começar a ferver, adicione o fubá e mexa bem. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30 minutos, sem parar de mexer. Reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e deixe refogar até dourar. Junte a carne moída, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe cozinhar por 30 minutos. Após, acrescente a polpa de tomate, a água e a folha de louro. Deixe cozinhar até o molho incorporar.

Montagem

Em um refratário untado com azeite, despeje a polenta e cubra com o molho à bolonhesa. Sirva em seguida.

Escondidinho de carne-seca

Ingredientes

500 g de carne-seca dessalgada e desfiada

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 tomate picado

1 xícara de chá de requeijão cremoso

1 kg de mandioca cozida e amassada

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

Sal, queijo parmesão ralado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne-seca desfiada e o tomate picado, cozinhando até que o tomate se desmanche. Depois, em uma tigela, misture a mandioca amassada, o leite e a manteiga até formar um purê liso. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Em um refratário, coloque uma camada de purê de mandioca, espalhe o requeijão cremoso por cima e cubra com a carne-seca refogada. Finalize com outra camada de purê de mandioca e polvilhe o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até dourar a superfície. Sirva em seguida.

Moqueca de peixe

Ingredientes

800 g de filé de peixe (robalo, dourado ou pescada)

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite de dendê

1 cebola cortada em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em rodelas

1 pimentão amarelo cortado em rodelas

3 tomates maduros cortados em rodelas

200 ml de leite de coco

1 maço de coentro picado

1 maço de cebolinha picada

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com o suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 30 minutos. Em seguida, em uma panela grande, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione os pimentões e os tomates, cozinhando por alguns minutos. Depois, coloque os filés de peixe na panela, arrumando-os entre os vegetais. Despeje o leite de coco por cima e cozinhe em fogo médio por 20 minutos. Finalize com o coentro e a cebolinha picados e sirva a moqueca.