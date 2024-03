6 receitas fitness para ajudar a emagrecer

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para manter uma alimentação equilibrada

Muffin de chocolate Imagem: matka_Wariatka | Shutterstock

Para quem busca emagrecer, é importante ter no cardápio diário comidas leves e saudáveis. Para isso, é possível apostar em receitas práticas para facilitar a rotina sem deixar a boa alimentação de lado. Por isso, selecionamos 6 opções rápidas, nutritivas e saborosas para você experimentar em casa. Veja!

Muffin de chocolate

Ingredientes

2 ovos

2 colheres de sopa de iogurte desnatado

2 colheres de sopa de leite desnatado

4 colheres de sopa de farelo de aveia

4 colheres de sopa de leite em pó desnatado

3 colheres de sopa de adoçante culinário

2 colheres de chá de cacau em pó

1 1/2 colher de chá de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque os ovos e bata até obter um creme esbranquiçado. Acrescente o iogurte, o leite desnatado e bata novamente por mais 2 minutos. Coloque o restante dos ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento químico e mexa para incorporar. Depois, coloque a massa em forminhas de silicone e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

Rosquinha

Ingredientes

4 colheres de sopa de farelo de aveia

3 colheres de sopa de adoçante culinário

3 colheres de sopa de leite em pó desnatado

2 colheres de chá de canela em pó

2 colheres de sopa de requeijão cremoso com 0% de gordura

com 0% de gordura 1 ovo

1 colher de chá de fermento químico em pó

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o ovo e o requeijão e bata até incorporar. Acrescente a aveia e o leite em pó e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Por último, adicione o fermento químico e bata para misturar. Unte uma assadeira com azeite e reserve. Transfira a massa para um saco de confeiteiro e faça círculos de massa sobre a assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e polvilhe as rosquinhas com adoçante e canela em pó. Sirva em seguida.

Omelete de forno

Ingredientes

5 ovos

1/2 pimentão vermelho picado

1 chuchu descascado e cortado em rodelas

1 cebola descascada e picada

2 tomates sem sementes e picados

250 g de milho-verde

1 xícara de chá de espinafre

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1/2 xícara de chá de leite

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a cenoura, o tomate, o chuchu, o pimentão, as folhas de espinafre e o milho-verde e cozinhe até ficarem macios. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e o leite e bata bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte os legumes e a salsinha e mexa bem. Unte uma assadeira com azeite, despeje a mistura e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos. Sirva em seguida.

Cookie de banana com aveia Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

Cookie de banana com aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 banana cortada em rodelas

cortada em rodelas 3 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de canela em pó

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana e amasse com um garfo. Adicione o óleo de coco e misture até obter um creme. Acrescente a farinha de aveia e a canela em pó e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, junte os flocos de aveia e misture para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e reserve. Com uma colher, pegue porções de massa e coloque sobre a assadeira, modelando no formato de um círculo. Repita o processo com toda a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Chips de couve

Ingredientes

2 maços de couve

1 xícara de chá de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave as folhas de couve em água corrente e corte em pedaços. Coloque as folhas em uma assadeira e despeje o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Aveioca

Ingredientes

4 colheres de sopa de farelo de aveia

4 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de gergelim

2 fatias de queijo feta

1/2 tomate sem sementes e cortado em rodelas

Sal, páprica defumada e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o farelo de aveia e a água e misture bem. Acrescente o gergelim, o sal e a páprica defumada e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a mistura sobre ela, preenchendo toda a superfície, e cozinhe até começar a desgrudar do fundo da panela. Com cuidado, vire para dourar o outro lado. Reduza o fogo e, em um dos lados da aveioca, coloque o queijo e o tomate. Finalize polvilhando com orégano e dobre ao meio. Desligue o fogo e sirva em seguida.