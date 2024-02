6 receitas nutritivas com aveia

Aprenda a preparar pratos saudáveis e saborosos para auxiliar no emagrecimento

Mingau de aveia Imagem: NatalyaBond | Shutterstock)

Geralmente consumida no café da manhã ou no lanche da tarde, a aveia é considerada um cereal extremamente nutritivo. Fonte de vitaminas, proteínas, ferro e magnésio, ela pode ser utilizada no preparo de diversos pratos e, segundo a nutricionista Daniela Medeiros, é fundamental para uma alimentação saudável. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, diz a especialista.

Pensando nisso, selecionamos 6 receitas deliciosas com aveia para você incluir na dieta. Confira!

Mingau de aveia

Ingredientes

240 ml de leite de aveia

3 colheres de sopa de aveia em flocos

Mel e canela a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e a aveia e misture bem. Leve ao fogo médio, mexendo sempre. Quando começar a engrossar, abaixe o fogo e continue mexendo. Adicione o mel e a canela e misture para incorporar. Desligue o fogo, transfira o mingau para um recipiente e sirva em seguida.

Dica: sirva o mingau com pedaços de maçã e mirtilo.

Panqueca de aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de leite de aveia

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de farinha de linhaça

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e misture até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento e mexa delicadamente. Reserve. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma concha, espalhe um pouco de massa sobre a frigideira e doure a panqueca dos dois lados. Repita o processo até terminar a massa. Sirva em seguida.

Pão de aveia com nozes e mel

Ingredientes

3 maçãs sem sementes picadas

3 ovos

200 g de flocos de aveia

3 colheres de sopa de óleo de coco

1 xícara de chá de mel

1 colher de sopa de canela em pó

3/4 xícaras de chá de nozes picadas

2 colheres de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos e o óleo e bata bem. Sem parar de bater, adicione as maçãs, a canela, o mel, a aveia, as nozes e o sal. Por último, coloque o fermento químico e transfira a massa para uma forma inglesa untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 45 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de banana com aveia Imagem: Anna_Pustynnikova | Shutterstock

Bolinho de banana com aveia

Ingredientes

4 bananas maduras

4 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de farelo de aveia

1 xícara de chá de aveia em flocos

2 colheres de sopa de fermento químico em pó

Modo de preparo

Descasque as bananas, corte-as em cubos e coloque em um liquidificador. Adicione os ovos, o óleo e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, acrescente a aveia em flocos e em farelo e misture bem. Por último, junte o fermento químico e mexa para incorporar. Despeje a massa em forminhas para cupcake e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva os bolinhos decorados com aveia em flocos.

Bolo de couve com aveia

Ingredientes

4 folhas de couve picadas

2 ovos

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1 colher de sobremesa de sal

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Margarina para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Sementes de abóbora a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de couve, os ovos, a água, o azeite, a aveia, o sal e o alho e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento químico e bata novamente para incorporar. Reserve. Unte uma assadeira com margarina e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa sobre ela, salpique com sementes de abóbora e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Farofa de aveia com amêndoas

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de amêndoas em lascas

em lascas 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de óleo de coco

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a aveia, as amêndoas, o açúcar mascavo, a canela e o sal e misture bem. Leve ao fogo médio para aquecer e regue com o óleo de coco. Refogue até a farofa ficar crocante. Desligue o fogo, transfira a farofa para um recipiente, espere esfriar e sirva em seguida.