6 receitas simples e deliciosas com churros

Aprenda a preparar opções incríveis desse tradicional doce

Bolo de churros Imagem: Estudio Originar | Shutterstock

Comum na América Latina, os churros chegaram ao Brasil em meados de 1963. Contudo, só ganharam fama em 1974, graças à Casa do Churros, que ficava no centro de São Paulo e pertencia à família de origem espanhola Farre Martinez. Mas não demorou muito tempo para a guloseima conquistar o paladar dos brasileiros e ganhar diversas versões.

Por isso, separamos 6 receitas saborosas com churros para você preparar em casa e se deliciar. Confira!

Bolo de churros

Ingredientes

2 ovos

3/4 de xícara de chá de açúcar refinado peneirado

2 colheres de sopa de óleo

2 colheres de sopa de leite morno

2 colheres de sopa de chocolate em pó peneirado

em pó peneirado 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo peneirada

1 colher de café de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

Essência de baunilha a gosto

395 g de doce de leite

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Açúcar refinado e canela em pó para decorar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque os ovos e o açúcar e bata por 5 minutos. Coloque a batedeira em velocidade baixa, adicione o óleo, o leite, o chocolate em pó, a farinha de trigo, o fermento, a essência de baunilha e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma forma para bolo piscina com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Após, retire do forno e espere esfriar, desenforme e reserve. Em um saco de confeiteiro, coloque o doce de leite e decore o bolo. Polvilhe com açúcar e canela e sirva em seguida.

Churros de banana

Ingredientes

3 bananas

1/2 xícara de chá de doce de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de farinha de rosca

4 ovos

Óleo para fritar

Açúcar e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as pontas das bananas, descasque e divida em três pedaços. Faça um buraco no centro dos pedaços de banana, recheie com doce de leite e leve ao congelador por 2 horas. Após, empane as bananas na farinha de trigo, nos ovos e, por último, na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, disponha as bananas e doure. Após, coloque em um papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Em um recipiente, coloque o açúcar e a canela e misture. Passe as bananas sobre a mistura e sirva em seguida.

Sanduíche de churros

Ingredientes

475 g de sorvete de doce de leite

1 xícara de chá de manteiga

1/2 colher de chá de café

4 colheres de sopa de açúcar

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

3 ovos

1/2 colher de chá de canela em pó

Óleo para fritar

Modo de preparo

Com a ajuda de aros circulares, molde o sorvete no formato de um disco. Disponha sobre uma assadeira de metal e leve ao congelador. Enquanto isso, em uma panela, coloque a água, a manteiga, o sal e o açúcar e leve ao fogo médio para ferver. Acrescente a farinha de trigo e mexa até a massa desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para uma batedeira. Junte os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coloque a massa em um saco de confeiteiro e discos de massa em uma assadeira, considerando o tamanho dos sorvetes. Leve ao congelador por 2 horas.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Retire os churros do congelador e frite até dourar. Polvilhe com açúcar e canela. Retire os sorvetes do congelador e disponha cada um sobre um disco de massa. Feche com outro disco e sirva em seguida.

Brigadeiro de churros Imagem: Marco Torelli Fotografia | Shutterstock

Brigadeiro de churros

Ingredientes

395 g de leite condensado

50 g de creme de leite

150 g de doce de leite

Açúcar refinado e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado e o creme de leite e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar até o brigadeiro começar a desgrudar da panela, mexendo sempre. Após, desligue o fogo, adicione o doce de leite e mexa até incorporar. Espere esfriar e modele os brigadeiros. Em um recipiente, coloque o açúcar e a canela e passe os brigadeiros. Sirva em seguida.

Dica: decore os brigadeiros com doce de leite.

Pão de churros

Ingredientes

Massa

2 ovos

200 g de doce de leite

2 colheres de sopa de canela

1/2 xícara de chá de água morna

15 g de fermento biológico

4 xícaras de chá de farinha de trigo

1 gema de ovo para pincelar

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1/2 xícara de chá de doce de leite

1 colher de chá de manteiga

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de creme de leite

Açúcar e canela para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque os ovos, o doce de leite, a canela, a água e o sal e mexa. Adicione o fermento biológico e, aos poucos, a farinha de trigo e sove a massa até obter uma consistência homogênea. Divida em duas partes e reserve. Unte uma forma grande com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, coloque as massas e deixe descansar por 40 minutos. Depois, pincele com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque o doce de leite, o açúcar, a manteiga e o creme de leite e leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em outro recipiente, coloque o açúcar e a canela e mexa para incorporar. Despeje a cobertura sobre o pão e polvilhe com açúcar e canela. Sirva em seguida.

Pudim de churros

Ingredientes

Pudim

400 g de leite condensado

2 xícaras de chá de leite

1 colher de sopa de amido de milho

5 ovos

1 colher de sopa de canela em pó

1 1/2 xícara de chá de doce de leite

Calda

1 xícara de chá de açúcar

1/3 de xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e a água e leve ao fogo médio até obter uma calda clara. Desligue o fogo e despeje sobre uma forma para pudim, espalhando bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes do pudim e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a mistura sobre a forma com a calda e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 3 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.