6 receitas tradicionais da culinária portuguesa

Aprenda a preparar pratos repletos de sabor para você sentir o gostinho de Portugal sem sair de casa

Sardinha grelhada com batata ao murro Imagem: Benoit Daoust | Shutterstock

A culinária portuguesa é uma das mais ricas do mundo. Com traços mediterrâneos, os alimentos mais consumidos no país são peixes, frutos do mar, batatas, azeites e azeitonas que, combinados ou não, rendem pratos irresistíveis. O país também é rico em uma variedade de doces, desde os mais simples aos mais sofisticados, capazes de deixar qualquer um com água na boca. Não à toa, Portugal é referência quando se trata de gastronomia.

Por isso, selecionamos 6 receitas típicas de Portugal para você se deliciar em casa. Confira!

Sardinha grelhada

Ingredientes

700 g de sardinha limpa

limpa 1 pimentão vermelho sem sementes cortado em tiras

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sardinhas e o pimentão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com um pano e deixe descansar por 10 minutos. Após, unte uma grelha com azeite e deixe aquecer. Disponha o peixe sobre a grelha e doure os dois lados. Desligue o fogo, finalize polvilhando com coentro e sirva em seguida.

Bacalhau albardado

Ingredientes

600 g de lombo de bacalhau cortado em tiras

de bacalhau cortado em tiras 5 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de café de colorau

4 ovos

200 g de farinha de trigo

100 ml de vinho branco

200 ml de leite

Óleo para fritar

Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o bacalhau, o alho, o leite e o colorau e misture bem. Após, borrife o vinho branco sobre o bacalhau e tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque os ovos e as folhas de salsa e bata bem. Depois, retire o bacalhau do recipiente, passe na farinha de trigo, nos ovos e novamente na farinha. Reserve.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione o bacalhau e, com a ajuda de uma escumadeira, frite por 2 minutos. Repita o processo com todo o peixe e disponha sobre um prato com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Batata ao murro

Ingredientes

1 kg de batata

Sal, azeite e ervas frescas a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em água corrente, lave as batatas, esfregando com uma escovinha. Depois, disponha em uma panela, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e pressione levemente cada batata com o punho. Transfira para uma assadeira, regue com azeite, polvilhe com as ervas frescas e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Arroz cabidela

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e amassados

4 colheres de sopa de azeite

4 tomates sem sementes e picados

sem sementes e picados 750 g de frango caipira com sangue cortado em pedaços

Sal a gosto

300 g de arroz

2 colheres de sopa de vinagre

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates e o frango e misture bem. Tempere com sal, cubra o frango com água e cozinhe por 10 minutos, após levantar fervura. Junte o arroz e cozinhe por mais 10 minutos, mexendo sempre. Por último, coloque o sangue do frango e o vinagre e cozinhe até apurar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Salame de chocolate Imagem: Pronina Marina | Shutterstock

Salame de chocolate e biscoito

Ingredientes

2/3 de xícara de chá de manteiga

200 g de chocolate

2 ovos

2/3 de xícara de chá de açúcar

300 g de biscoito maisena

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta a manteiga e o chocolate em panelas separadas. Reserve. Em uma batedeira, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque os biscoitos e quebre em pequenos pedaços. Junte a manteiga e mexa para incorporar. Acrescente a mistura com ovos e açúcar e misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o chocolate e misture bem. Após, modele a massa no formato de um salame e embrulhe com papel-manteiga. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Caldo verde com chouriço

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

400 g de batata descascada e picada

Sal a gosto

300 g de couve cortada em tiras

cortada em tiras 3 colheres de sopa de azeite

1 chouriço (linguiça portuguesa)

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a cebola, o alho e as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Tempere com sal, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos. Enquanto isso, em outra panela, coloque a couve, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Desligue o fogo, escorra e reserve. Com a ajuda de uma faca, corte o chouriço em rodelas finas e refogue com azeite em fogo médio. Reserve. Em um liquidificador, coloque as batatas e bata bem. Depois, transfira as batatas para uma panela, adicione a couve e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, junte o chouriço e sirva em seguida.