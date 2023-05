6 substituições para uma alimentação mais leve e saudável

Nutricionista ensina como escolher alimentos que contribuam para o bom funcionamento do corpo

Substituições alimentares podem tornar o dia a dia mais saudável Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

É comum ouvir pessoas afirmando que o que é bom engorda e que as melhores comidas são sempre calóricas. Porém, isso não precisa ser verdade. Existem muitas formas de tornar os pratos mais leves e manter o sabor. Para auxiliar na sua alimentação, a nutricionista Daniela Medeiros apresenta algumas substituições que podem tornar seu dia a dia muito mais saudável.

1. Prefira os biscoitos integrais

Para os lanches rápidos, em vez de comer salgadinhos e biscoitos recheados, escolha os biscoitos integrais, visto que eles são mais saudáveis. Eles também são crocantes, ajudam a manter o coração saudável e facilitam a digestão.

2. Troque os doces por frutas

Sabemos como é difícil resistir a uma boa sobremesa. Lembre-se de que uma fruta pode ser tão boa quanto qualquer outro doce. Reconsidere a sobremesa e aproveite as frutas frescas da estação. Assim, você se abastece de vitaminas e nutrientes essenciais para o corpo.

3. Use temperos em vez do sal

O sal é um ingrediente tentador, principalmente quando você precisa dar um gostinho extra à comida. Porém, aceite o desafio de temperá-la com especiarias. Consumir muito sal pode favorecer a hipertensão, aumentando o risco de doenças cardíacas.

Por isso, proteja suas artérias e seu coração temperando as refeições com pimenta, páprica, orégano etc. Lembre-se de verificar os rótulos para ter certeza de que eles não contêm sal de alho ou qualquer outro tipo de sal.

4. Tempere com limão e evite molhos prontos

Os molhos de saladas industrializados são saborosos, mas podem transformar qualquer salada saudável em algo cheio de gordura. Troque os temperos pesados e com óleo por suco de limão e, instantaneamente, você vai se livrar de calorias escondidas.

Prefira sucos naturais aos industrializados (Imagem: New Africa | Shutterstock)

5. Tome suco natural em vez de suco em pó

Os sucos naturais possuem vitaminas e fibras da fruta, enquanto os sucos em pó industrializados contêm muito açúcar e adoçantes artificiais. Leia os rótulos e verifique a porcentagem real de frutas dessas bebidas.

6. Use vegetais frescos ou congelados

Vegetais enlatados contêm sódio e conservantes. O melhor é comprá-los frescos ou congelados, sempre que possível. Se você precisa comer vegetais enlatados, lave-os antes de cozinhar para remover parte do excesso de sal.