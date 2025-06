6 tendências de beleza dos anos 2000 que voltaram com tudo

Confira as principais apostas de cabelo, make e unhas para quem deseja embarcar nesse revival

Beleza traz de volta o brilho, a irreverência e a despreocupação estética dos anos 2000 Imagem: Jacob Lund | Shutterstock

A cultura pop dos anos 2000 está mais viva do que nunca — e isso vai muito além dos looks com cintura baixa e das playlists nostálgicas. Na beleza, o retorno do Y2K trouxe de volta o brilho, a irreverência e uma certa despreocupação estética que marcaram a virada do milênio. É a vez das sombras cintilantes, dos cabelos bagunçadinhos e das unhas com muita informação (e muita cor).

Para orientar esse retorno triunfal, os especialistas do salão Jacques Janine — Chloé Gaya (maquiadora e diretora artística), Maurício Pina (hairstylist e diretor artístico) e Karla Cavalcante (nail artist) — revelam suas principais apostas de cabelo, make e unhas para quem deseja embarcar nesse revival com personalidade. Confira!

1. Repicados com volume e textura

Sabe aquele cabelo com movimento, meio rebelde, com cara de “acordei assim”? Ele voltou. “Os cortes repicados em camadas trazem leveza e criam um visual despretensioso, com cara de popstar dos anos 2000 — e ainda funcionam superbem em coques altos e rabo de cavalo, outro clássico Y2K”, conta Maurício Pina.

2. Franja e luzes

A franjinha reta ou desfiada reapareceu nas passarelas e nos feeds, acompanhada de luzes marcadas ou “money pieces” bem frontais. “O contraste dá ainda mais destaque ao corte e funciona como uma moldura para o rosto — fácil de estilizar e com um toque nostálgico irresistível”, explica Maurício Pina.

3. Pálpebras geladas

As sombras cintilantes em tons claros — como o branco perolado ou prata — são indispensáveis. “Elas iluminam o olhar e remetem ao glow futurista que dominava os videoclipes da época. Vale aplicar com os dedos, sem regras nem excesso de precisão. Quanto mais divertido, melhor!”, lembra Chloé Gaya.

O gloss brilhante, fenômeno nos anos 2000, retorna com tudo Imagem: Auttapol Tatiyarat | Shutterstock

4. Boca glossy em tons de nude

Sai o batom mate e entra o gloss brilhante, com aquele acabamento molhado que virou sinônimo de anos 2000. “As cores da vez vão dos nudes rosados aos marrons caramelo. O combo perfeito para combinar com olhos marcados e pele leve, bem Britney Spears”, ensina a maquiadora.

5. Francesinha remixada

A clássica unha francesinha voltou — mas não exatamente como era. “Agora ela aparece com pontinhas coloridas, glitter ou até desenhos gráficos. Um jeito fácil (e chique) de brincar com a nostalgia sem parecer datada”, afirma Karla Cavalcante.

6. Nail art arco-íris

A tendência das rainbow nails ganha ainda mais destaque quando combinada com acabamentos metálicos, animal print ou texturas como flocado e glitter. “O importante é que seja tudo, menos básico! É um bom momento para experimentar com adesivos para unhas, que não exigem a precisão da pintura e são fáceis de trocar”, finaliza Karla Cavalcante.

Por Denyze Moreira