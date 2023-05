7 alimentos que ajudam a desinflamar o corpo

Veja quais alimentos inserir na dieta para manter o bem-estar do organismo

Consumir alimentos anti-inflamatórios ajuda a reduzir o risco de doenças Imagem: Sea Wave | Shutterstock

Os processos inflamatórios fazem parte da defesa do corpo e são uma resposta natural do sistema imunológico às lesões e infecções. No entanto, quando eles são recorrentes, podem afetar a saúde do organismo e indicar a presença de doenças.

Nesse sentido, manter uma alimentação saudável e priorizar o consumo de alimentos anti-inflamatórios é essencial, pois a ingestão de algumas substâncias pode reforçar a condição. “Sua alimentação anti-inflamatória deve fornecer um equilíbrio saudável de proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, minerais e fibras, priorizando alimentos com propriedades anti-inflamatórias”, indica a médica nutróloga Dra. Marianna Magri.

A seguir, confira uma lista com os principais alimentos que ajudam a reduzir e prevenir inflamações. Veja!

1. Chia

Originária da América Central, a chia é uma semente amplamente conhecida por fornecer benefícios ao corpo, sobretudo contra inflamações. Rica em ômega 3 e antioxidantes, a semente ajuda a reduzir a produção de substâncias inflamatórias e combater o estresse oxidativo, além de reduzir os riscos de doenças cardiovasculares. “O ômega 3 [da semente de chia] ajuda na regulação da pressão dos vasos sanguíneos, uma vez que aumenta a fluidez sanguínea, evitando, assim, o aumento da pressão arterial”, diz a nutricionista Roseli Rossi.

2. Abacate

O abacate é uma fruta altamente nutritiva e versátil. Com propriedades como vitamina C, E e K, fitosteróis e gorduras saudáveis (monoinsaturados), ele age como um anti-inflamatório natural, visto que neutraliza os radicais livres, moléculas instáveis que podem causar inflamação e danos às células, e reduz a incidência de inflamações, especialmente no sistema cardiovascular.

3. Tomate

O tomate é um alimento rico em licopeno, substância carotenoide que confere cor avermelhada à fruta, também encontrada em outros alimentos como melancia, morango e goiaba. Conhecido por sua propriedade antioxidante, a substância ajuda a reduzir inflamações relacionadas a doenças crônicas e ainda protege a pele contra os raios solares.

4. Cúrcuma

A cúrcuma é uma especiaria amplamente utilizada na culinária, e seu principal composto ativo, a curcumina, tem demonstrado propriedades anti-inflamatórias. Isso porque a substância é um antioxidante eficaz contra os radicais livres e estimula o sistema imunológico contra processos inflamatórios, atuando também no alívio das dores articulares.

Espinafre é um alimento anti-inflamatório, mas deve ser associado a hábitos de vida saudáveis (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

5. Folhas verdes

As folhas verdes como o espinafre, a couve, a rúcula, o aipo e o chá verde possuem propriedades como vitamina C, E e K, carotenoides, polifenóis e fibras que são excelentes inibidores de inflamações. No entanto, é importante destacar que essas folhas são mais benéficas quando consumidas frescas, seja em saladas ou sucos, e devem ser combinadas com um estilo de vida saudável.

6. Azeite de oliva

O azeite de oliva é um óleo vegetal extraído das azeitonas e é conhecido por seus muitos benefícios para a saúde. Uma rica fonte de gorduras saudáveis, ele tem compostos anti-inflamatórios e antioxidantes, como a vitamina E, e bioativos que ajudam a reduzir e aliviar os sintomas de doenças associadas às inflamações.

7. Peixes

Os peixes, especialmente os gordurosos, como salmão, atum e sardinha, são ricos em proteínas e ácidos graxos ômega 3 que têm propriedades anti-inflamatórias e ajudam a reduzir a produção de substâncias pró-inflamatórias. Estes alimentos também são fonte de vitamina E e selênio, que favorecem a redução do estresse oxidativo e, consequentemente, as inflamações.

Consulte um especialista

Vale ressaltar que antes de inserir qualquer alimento na dieta é importante consultar um profissional da saúde, pois estes alimentos devem fazer parte de uma dieta balanceada e saudável para obter os benefícios desejados. Além disso, a elaboração de um plano alimentar adequado irá atender as necessidades específicas de cada paciente.