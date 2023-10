7 alimentos ricos em gordura boa para quem tem colesterol alto

Confira alguns alimentos ideais para compor a sua dieta e melhorar a sua saúde

O abacate é um alimento rico em colesterol bom e oferece diversos benefícios para a saúde Imagem: Krasula | Shutterstock

Pessoas com colesterol elevado devem focar uma alimentação regrada e saudável, de preferência evitando comidas com alto teor de gordura. No entanto, é importante destacar que nem todas as gorduras são prejudiciais à saúde, e muitos indivíduos que enfrentam o desafio de controlar o colesterol podem se beneficiar ao incluir alimentos ricos em gorduras saudáveis em suas dietas.

“A alimentação inadequada, rica em gordura saturada, trans, carboidratos simples e pobre em fibras pode favorecer o aumento do colesterol”, alerta Joana Lucyk, mestre em Nutrição pela UnB. Pensando nisso, fizemos uma lista com os principais alimentos que vão te ajudar a diminuir o nível de colesterol ruim e ter uma vida mais saudável. Confira!

1. Abacate

O abacate é uma excelente fonte de gorduras monoinsaturadas, especificamente o ácido oleico. Essas gorduras são conhecidas por reduzir o colesterol LDL (considerado ruim), enquanto aumentam o colesterol HDL (considerado bom). Além disso, o abacate contém fibras solúveis, que ajudam a diminuir a absorção de colesterol no intestino, contribuindo para a redução dos níveis de colesterol sanguíneo.

2. Nozes

As nozes são ricas em gorduras insaturadas, como ácidos graxos ômega 3 e ácido alfa-linolênico. Os ácidos graxos ômega 3 têm propriedades anti-inflamatórias e são capazes de reduzir a formação de coágulos sanguíneos, melhorando a circulação e protegendo o coração.

3. Peixes

Peixes como o salmão, o atum e a sardinha são fontes de ácidos graxos ômega 3, como o ácido eicosapentaenoico (EPA) e o ácido docosahexaenoico (DHA), que diminuem a inflamação no corpo, melhorando a saúde cardiovascular e reduzindo o risco de acúmulo de placas nas artérias.

4. Azeite de oliva extravirgem

O azeite de oliva extravirgem é rico em ácidos graxos monoinsaturados, especialmente o ácido oleico. Essas gorduras saudáveis ajudam a reduzir o colesterol LDL e protegem o sistema cardiovascular. Além disso, o azeite de oliva é rico em antioxidantes com propriedades anti-inflamatórias e protetoras.

As sementes de chia são fonte de fibras solúveis e auxiliam na redução do colesterol alto (Imagem: New Africa | Shutterstock)

5. Sementes de chia

As sementes de chia são uma fonte de fibras solúveis, ácidos graxos ômega 3 e antioxidantes. As fibras solúveis auxiliam na redução do colesterol LDL, enquanto os ácidos graxos ômega 3 contribuem para a saúde cardíaca, reduzindo a inflamação e o risco de doenças cardíacas.

6. Óleo de coco (com moderação)

O óleo de coco contém principalmente ácido láurico, segundo o professor e nutricionista Edis Rodrigues Júnior, a gordura do óleo de coco eleva os níveis de HDL. “Nesse aspecto, faz muito bem para o organismo”. No entanto, deve ser consumido com moderação devido ao seu alto teor calórico e de gordura saturada. Portanto, é importante não exagerar no consumo.

7. Semente de linho

As sementes de linho são uma excelente fonte de fibras solúveis, ácidos graxos ômega 3 e lignanas, que são antioxidantes. As fibras solúveis ajudam a reduzir o colesterol LDL, enquanto os ácidos graxos ômega 3 promovem a saúde do coração, reduzindo a inflamação e mantendo as artérias saudáveis.