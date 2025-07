7 animais mais propensos a problemas oculares

Aspectos físicos e genéticos influenciam a predisposição a doenças nos olhos

As características físicas e genéticas de algumas raças as tornam predispostas a doenças oculares Imagem: Liliya Kulianionak | Shutterstock

A oftalmologia pet é uma especialidade veterinária que se dedica ao diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças oculares em animais de estimação. Assim como os humanos, eles também podem sofrer de uma variedade de problemas nos olhos que, se não tratados adequadamente, podem causar dor, desconforto e até levar à perda da visão.

“Os olhos dos animais são órgãos sensíveis e complexos, sujeitos a diversas condições que podem afetar sua saúde. Entre as doenças oculares mais comuns em pets, estão a catarata, o glaucoma, as úlceras de córnea, as conjuntivites e as doenças hereditárias. A detecção precoce dessas condições é fundamental para um tratamento eficaz e para evitar complicações mais graves”, alerta Thiago Ramos Pinto, médico-veterinário e docente da Faculdade Anhanguera.

Há técnicas avançadas de diagnóstico de problemas oculares em animais, como exames de fundo de olho, tonometria e ultrassonografia ocular, ajudando a determinar o melhor curso de tratamento. “É preciso destacar ainda que os pets precisam de cuidados diários, como a limpeza adequada dos olhos, proteção contra traumas e até mesmo suplementos e dietas específicas que ajudam a fortalecer a saúde dos olhos”, reforça o veterinário.

A seguir, Thiago Ramos Pinto aponta algumas doenças oculares que afetam animais, conforme a predisposição da raça ou espécie. Confira!

1. Shar pei

As rugas características do shar pei o tornam mais vulnerável a problemas como o entrópio, que ocorre quando a pálpebra se dobra para dentro, causando irritação e danos à córnea. A intervenção precoce é essencial para evitar complicações graves.

2. Boxer

O boxer tende a desenvolver úlceras indolentes, que são lesões na córnea que demoram a cicatrizar. Elas são dolorosas e podem levar à perda de visão se não tratadas adequadamente. Consultas regulares com um oftalmologista veterinário são fundamentais para monitorar e tratar essas condições.

O poodle tem maior predisposição à catarata Imagem: Lim Tiaw Leong | Shutterstock

3. Poodle, bichon frisé, schnauzer e yorkshire

Essas raças possuem uma condição que provoca a opacificação do cristalino, levando à perda de visão, sendo mais suscetíveis a catarata. Embora a doença possa afetar quase todas as raças, a predisposição genética nesses cães é mais alta, tornando essencial o acompanhamento regular.

4. Cocker spaniel

Catarata, degeneração de retina e olho seco. Essas doenças podem causar desconforto e perda de visão. A degeneração de retina, em particular, é uma condição progressiva que pode levar à cegueira. A detecção precoce e o tratamento adequado são vitais para manter a qualidade de vida desse cão.

5. Beagle

O beagle tem uma predisposição para a protrusão da glândula da terceira pálpebra, também conhecida como “olho de cereja”, além de olho seco. Ambas as condições podem causar desconforto e problemas de visão se não tratadas. A correção cirúrgica é frequentemente necessária para a protrusão da glândula.

O gato persa é particularmente suscetível a problemas de visão Imagem: ANURAK PONGPATIMET | Shutterstock

6. Gatos persa e exótico

Os gatos persa e exótico são particularmente suscetíveis a problemas de visão, incluindo obstrução do ducto nasolacrimal e entrópio. A obstrução do ducto nasolacrimal pode levar a lacrimejamento excessivo e infecções, enquanto o entrópio, como nos cães, causa irritação e danos à córnea. A monitoração regular e o tratamento preventivo são essenciais para esses felinos.

7. Animais braquicefálicos

Os animais braquicefálicos, como shih tzu, persa e pug, têm um focinho achatado que resulta em sensibilidade corneana reduzida. Isso significa que ferimentos na superfície dos olhos não são tão perceptíveis ou dolorosos para eles como seriam para outras raças.

Embora lesões oculares possam causar dores intensas, comparáveis até mesmo às dores de dente, os animais braquicefálicos tendem a sentir menos dor, o que pode levar ao agravamento de úlceras oculares se não forem identificadas e tratadas prontamente. Portanto, é fundamental prestar uma atenção especial a esses casos e realizar exames oftalmológicos regulares para garantir a saúde ocular desses pets.

“A conscientização sobre a importância da oftalmologia pet é fundamental para que os donos de animais estejam atentos aos sinais de problemas oculares e busquem ajuda especializada quando necessário. Assim, podemos assegurar que nossos companheiros de quatro patas desfrutem de uma visão clara e de uma vida plena”, finaliza Thiago Ramos Pinto.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos