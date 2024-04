7 atividades físicas para ajudar a combater o estresse e a ansiedade

Veja como colocar o corpo em movimento pode contribuir para o bem-estar da saúde mental

A prática de atividades físicas é uma ferramenta eficaz para reduzir a ansiedade e o estresse Imagem:

shurkin_son | Shutterstock

Vivemos em um mundo acelerado e, muitas vezes, enfrentamos desafios diários que podem levar ao acúmulo de estresse e ansiedade. A boa notícia é que a prática regular de atividades físicas pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar a gerenciar emoções e sentimentos. Isso porque o exercício físico não só beneficia o corpo, promovendo saúde cardiovascular, flexibilidade e força muscular, mas também tem um impacto significativo no bem-estar da mente.

Por isso, confira 7 atividades físicas que são especialmente eficazes para combater o estresse e a ansiedade, ajudando você a encontrar maneiras saudáveis e prazerosas de cuidar da sua saúde mental.

1. Yoga

O yoga combina posturas físicas, técnicas de respiração e meditação para promover o equilíbrio entre corpo e mente. “O verdadeiro objetivo do Yogy é samadhi, palavra em sânscrito que denota o estado pleno de bem-aventurança e união do Ser individual com o Ser transcendental”, explica Romulo Carrer, musicoterapeuta e instrutor de yoga.

2. Caminhada

A prática de caminhada promove a liberação de endorfinas, que são neurotransmissores associados à sensação de bem-estar. Assim, essa atividade contribui para diminuir o estresse, a ansiedade e, de forma geral, melhora o humor. “Esses efeitos são significativos, já que naturalmente buscamos repetir comportamentos e hábitos que nos proporcionam prazer e bem-estar”, esclarece a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita.

3. Pilates

O pilates é um método de exercício que se concentra no fortalecimento do core, melhorando a postura e a flexibilidade. Além de seus benefícios físicos, também pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade. “Com técnicas de respiração profunda e concentração, essa modalidade de exercício é uma ótima maneira de relaxar”, explica Josi Araujo, fisioterapeuta e professora de Pilates.

A natação é um exercício calmante que proporciona relaxamento e bem-estar Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

4. Natação

A natação é um exercício de baixo impacto que pode ser muito eficaz para reduzir o estresse e a ansiedade. A sensação de flutuar na água e a concentração na respiração podem ajudar a acalmar a mente e relaxar o corpo, proporcionando um alívio imediato do estresse.

5. Dança

Dançar é uma forma divertida e energizante de se exercitar que também pode ser terapeuticamente benéfica. “A dança pode ajudar no combate ao estresse e a depressão leve ou moderada. Quem dança fica mais próximo dos outros, o que ajuda neste tipo de doença. É um momento para recarregar as baterias, mudar o foco. Você esquece todos os problemas. Eles não sumiram. Quando você termina a atividade estão lá, mas você está com as baterias recarregadas, com outra energia para enfrentá-los”, explica o professor de dança Rogério Luiz Pereira.

6. Corrida

A corrida é uma excelente maneira de liberar tensões e clarear a mente. Além de melhorar a saúde cardiovascular e aumentar a resistência física, correr libera endorfinas que podem ajudar a aliviar o estresse, a ansiedade e melhorar o humor.

“Tanto a caminhada quanto a corrida são boas para a saúde e alguns benefícios são comuns em ambas as modalidades, como o controle da hipertensão, da diabetes e do colesterol, a melhora da circulação e a liberação de endorfinas, hormônios que relaxam o corpo, geram sensação de bem-estar e melhoram a qualidade do sono”, explica a Dra. Aline Lamaita

7. Beach tennis

Jogar beach tennis oferece uma experiência gratificante que promove a socialização e o bem-estar emocional. “A combinação de exercício ao ar livre e relaxamento torna esse esporte uma terapia natural para o estresse. Vale destacar que existem também as quadras de areia nas cidades, que são verdadeiros refúgios em meio aos prédios”, diz Alan Berlin, especialista e fundador da Total Beach Tennis.