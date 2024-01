7 atividades físicas para melhorar a postura 

Praticar exercícios regularmente ajuda a reduzir o risco de problemas de saúde associados à má postura

A prática regular de yoga inclui posturas que fortalecem e alongam os músculos, melhorando a flexibilidade e o alinhamento postural Imagem: StockFamily | Shutterstock

A má postura pode ter impactos significativos na saúde, afetando não apenas a estrutura musculoesquelética, mas também diversos sistemas do corpo. Quando inadequada, pode levar a dores crônicas nas costas, pescoço e ombros, resultando em desconforto físico e limitações na mobilidade.

Dessa forma, praticar atividade física é crucial para corrigir o problema, pois fortalece os músculos responsáveis pelo suporte e alinhamento do corpo, melhora a flexibilidade e a consciência corporal. Por isso, a seguir, confira algumas modalidades que podem te ajudar a melhorar a postura!

Os exercícios de pilates fortalecem os músculos abdominais e das costas Imagem: Jacob Lund | Shutterstock

1. Pilates

O pilates ajuda no fortalecimento do core, melhorando a estabilidade e o alinhamento do corpo. Com os exercícios focados no controle do centro do corpo, é possível trabalhar os músculos abdominais e das costas, contribuindo para uma postura mais ereta e equilibrada.

“O pilates pode ser praticado pelos mais diferentes grupos, desde os atletas aos sedentários, do idoso ao adolescente e das grávidas aos pacientes em fase de reabilitação”, afirma Rafael Vasconcelos, fisioterapeuta e especialista em pilates.

O foco na respiração e a consciência corporal do yoga ajudam na correção de desalinhamentos posturais Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

2. Yoga

A prática regular de yoga inclui posturas que fortalecem e alongam os músculos, melhorando a flexibilidade e o alinhamento postural. O foco na respiração e a consciência corporal ajudam na correção de desalinhamentos posturais.

“As práticas físicas trabalham com exercícios de flexões, extensões, torções, permanências e inversões, com o objetivo de fortalecer e alongar a musculatura do corpo e melhorar a mobilidade da coluna”, explica a psicóloga e professora de yoga Laila Gadel Marinho.

A prática das atividades funcionais fortalece músculos específicos usados para manter uma postura adequada Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

3. Treinamento funcional

Este tipo de treinamento envolve movimentos que imitam atividades da vida diária, fortalecendo músculos específicos usados para manter uma postura adequada durante diferentes movimentos e posições.

“A prática das atividades funcionais pode ser feita ao ar livre, em circuitos montados com cones, pneus, cordas, bolas e fitas, além de exercícios em ambientes fechados com halteres, barras, bastões, elásticos, pranchas de instabilidade e a principal ferramenta: o peso do próprio corpo”, conta o personal trainer Ary Linz.

A musculação favorece a postura corporal, diminuindo as dores nas costas Imagem: NassornSnitwong | Shutterstock

4. Musculação

Ao fazer musculação, a pessoa fortalece os músculos do core (músculos da região abdominal e lombar) e, assim, oferece mais estabilidade e suporte para a coluna. Isso, consequentemente, favorece a postura corporal, diminuindo as dores nas costas e corrigindo os desequilíbrios musculares.

Alongar corrige a postura e fortalece os músculos de forma equilibrada Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock

5. Exercícios de alongamento

Rotinas regulares de alongamento ajudam a relaxar e alongar os músculos tensos, promovendo flexibilidade e alívio de tensões que podem afetar a postura. “Alongar-se é sempre indicado, já que corrige a postura e fortalece os músculos de forma equilibrada, atuando em todo o corpo”, explica Alessandra Dianin, profissional de Educação Física com especialização em Biomecânica.

Quem pratica atividades aquáticas conquista melhor condicionamento físico e qualidade de vida Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock

6. Natação

A natação fortalece diversos grupos musculares, incluindo os das costas, ombros e abdômen, ajudando a melhorar a postura e a sustentação corporal. “Quem pratica atividades aquáticas conquista melhor condicionamento físico e qualidade de vida. Com o tempo, você sente suas pernas e braços mais firmes e percebe que houve um fortalecimento muscular na área do abdômen”, conta Mariana Onias, personal trainer.

Além de melhorar a coordenação, a flexibilidade e o equilíbrio, as danças também podem ajudar a aumentar a resistência cardiovascular Imagem: Ground Picture | Shutterstock

7. Dança

Estilos de dança que enfatizam a postura, como balé e dança contemporânea, promovem o alinhamento corporal, fortalecendo os músculos centrais e das pernas.

“As danças não são apenas uma forma de entretenimento, mas também uma atividade física que pode oferecer uma série de benefícios para a saúde. Além de melhorar a coordenação, a flexibilidade e o equilíbrio, as danças também podem ajudar a aumentar a resistência cardiovascular e a força muscular”, enfatiza José Corbini, personal trainer do aplicativo Personal Virtual.