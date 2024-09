7 benefícios da castanha-do-pará para a saúde e como usá-la

Veja como essa oleaginosa traz diversos benefícios e confira maneiras práticas de consumi-la

A castanha-do-pará é um superalimento rico em selênio, antioxidantes e gorduras saudáveis Imagem: Peter Hermes Furian | Shutterstock

A castanha-do-pará, também conhecida como castanha-do-Brasil, é um alimento rico em nutrientes e muito valorizado por seus benefícios para a saúde. Originária da Amazônia, essa oleaginosa é uma excelente fonte de vitaminas, minerais e gorduras saudáveis, sendo um item essencial para quem busca melhorar a alimentação.

Confira, a seguir, 7 benefícios da castanha-do-pará para a saúde e aprenda como inclui-la na dieta.

1. Fonte rica de selênio

A castanha-do-pará é uma fonte natural de selênio, um mineral essencial para o bom funcionamento do organismo. O selênio atua como um poderoso antioxidante, ajudando a combater os radicais livres que causam envelhecimento celular.

2. Melhora a saúde do coração

Com gorduras saudáveis, como os ácidos graxos ômega-3 e ômega-9, a castanha-do-pará contribui para reduzir o colesterol LDL e aumentar o colesterol HDL. Isso ajuda a manter a saúde cardiovascular em dia, prevenindo doenças como hipertensão e aterosclerose.

“Temos dois tipos de colesterol, o HDL e o LDL. O primeiro seria o que chamamos de colesterol ‘bom’ e requer um nível mais elevado no organismo, enquanto o segundo é o oposto. Ou seja, são dois lados da mesma moeda, que devem estar equilibrados. E é papel dos profissionais do setor de saúde auxiliarem a população nesse objetivo”, explica a Dra. Julia Machline Carrion, Head of Medical Affairs da epHealth.

3. Ação anti-inflamatória

O selênio, junto com outros compostos bioativos da castanha-do-pará, promove uma ação anti-inflamatória natural. Esse efeito é benéfico para quem sofre de doenças inflamatórias crônicas, como artrite, que é uma doença que funciona “[…] como se o organismo começasse a se atacar. O sistema imunológico, que foi feito para nos defender, começa a ver o sistema da articulação como inimigo”, explica Tatiana Molinas Hasegawa, médica reumatologista.

A castanha-do-Pará protege o cérebro e ajuda a prevenir doenças como Alzheimer Imagem: Blueastro | Shutterstock

4. Melhora a função cerebral

Por ser rica em antioxidantes e nutrientes que favorecem a saúde cerebral, a castanha-do-pará pode ajudar a prevenir doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. O selênio, em particular, protege o cérebro contra danos oxidativos, melhorando a memória e as funções cognitivas.

5. Fortalece o sistema imunológico

O consumo regular de castanha-do-pará auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, graças ao selênio e às vitaminas do complexo B presentes na oleaginosa. Esses nutrientes são fundamentais para o aumento da resistência contra infecções e a melhora na resposta imunológica do organismo.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

6. Ajuda a regular a função da tireoide

O selênio presente na castanha-do-pará é essencial para a produção adequada de hormônios pela tireoide, glândula responsável pelo controle do metabolismo. O consumo regular dessa oleaginosa pode ajudar a prevenir disfunções tireoidianas, como hipotireoidismo.

7. Melhora a saúde da pele

Rica em vitamina E e antioxidantes, a castanha-do-pará ajuda a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres e pelos raios UV. Esses nutrientes contribuem para manter a pele mais jovem, hidratada e com uma aparência saudável, além de prevenir o envelhecimento precoce.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

Como usar a castanha-do-pará

A castanha-do-pará é muito versátil e pode ser incluída na dieta de várias formas: