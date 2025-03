7 benefícios da planta medicinal moringa

Rica em nutrientes, ela pode auxiliar no tratamento e prevenção de problemas de saúde

A moringa tem nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo Imagem: Mariahusain | Shutterstock

A moringa (Moringa oleifera) é uma planta originária da Índia, também encontrada em regiões como Etiópia, Filipinas e Sudão. Atualmente, é cultivada em diversas partes do mundo, incluindo África, Ásia e América Latina. Conhecida como “árvore da vida”, ou “árvore milagrosa”, todas as partes da moringa — folhas, vagens, sementes, flores e raízes — são usadas e oferecem benefícios à saúde. Veja abaixo!

1. Rica em nutrientes essenciais

A moringa é uma verdadeira potência nutricional. Suas folhas são ricas em vitaminas A, C e do complexo B, além de minerais como ferro, cálcio, magnésio e potássio. Também contém proteínas de alta qualidade, tornando-se uma excelente opção para complementar a alimentação, principalmente para vegetarianos e veganos.

2. Auxilia no controle do açúcar no sangue

A moringa pode contribuir para a redução dos níveis de açúcar no sangue. Seus compostos bioativos melhoram a sensibilidade à insulina e retardam a absorção de glicose, tornando-a uma aliada natural no controle do diabetes tipo 2 e da resistência à insulina.

No estudo “Protein hydrolysates of Moringa oleifera seed: Antioxidant and antihyperglycaemic potential as ingredient for the management of type-2 diabetes”, publicado no jornal Heliyon, os hidrolisados ​​de proteína da moringa se mostraram promissores no controle da glicose no sangue e no combate os danos causados ​​pelos radicais livres, características importantes para o tratamento do diabetes tipo 2.

Contudo, é importante lembrar que o uso da planta não substitui o tratamento e o acompanhamento médico, além de bons hábitos de vida.

3. Auxilia na digestão e no funcionamento intestinal

Por ser rica em fibras, a moringa ajuda a melhorar o trânsito intestinal e a prevenir problemas como constipação e inchaço abdominal. Além disso, suas propriedades antibacterianas podem contribuir para um equilíbrio saudável da flora intestinal.

4. Propriedades anti-inflamatórias

A inflamação crônica está associada a diversas doenças, como artrite, obesidade e problemas cardíacos. A moringa possui compostos naturais com ação anti-inflamatória que ajudam a reduzir dores e inchaços, podendo ser um complemento natural para o tratamento de doenças inflamatórias.

A moringa tem ação antioxidante Imagem: Ninetechno | Shutterstock

5. Ação antioxidante

A moringa possui uma poderosa ação antioxidante, graças à presença de compostos como vitaminas A, C e E, além de outros antioxidantes naturais encontrados em suas folhas e sementes. O estudo “In vitro and in vivo antioxidant properties of different fractions of Moringa oleifera leaves“, publicado na revista científica Food and Chemical Toxicology, identificou que as folhas da moringa possuem grande quantidade de compostos fenólicos, conhecidos por ajudar a eliminar radicais livres. Além disso, o extrato de folhas da planta mostrou ser eficaz também na proteção contra danos ao DNA.

6. Promove a saúde dos ossos

O alto teor de cálcio e fósforo na moringa ajuda a fortalecer os ossos e a prevenir problemas como a osteoporose. Esses minerais são essenciais para a manutenção da densidade óssea e para evitar fraturas, especialmente em idosos e mulheres no período da menopausa.

7. Auxilia a fertilidade masculina

A moringa pode trazer benefícios para a fertilidade masculina, ajudando a melhorar a saúde reprodutiva de diferentes formas. O consumo da planta, por exemplo, pode contribuir para o aumento da produção e da qualidade dos espermatozoides.

O estudo “Molecular approaches based on investigating the therapeutic benefits of Moringa oleifera: Insights into biochemical and spermatological and metabolites studies”, publicado na revista Aspects of Molecular Medicine, mostrou que o extrato da planta ajudou a melhorar a motilidade dos espermatozoides (sua capacidade de se mover corretamente) e impediu a aglutinação (quando os espermatozoides ficam grudados uns nos outros, dificultando a fertilização).

Embora esses achados sejam promissores e apontem para o potencial da moringa como auxiliar no tratamento natural para a infertilidade masculina, mais estudos são necessários.

Formas de consumir a moringa

A moringa pode ser incorporada à alimentação de diversas maneiras. Confira algumas opções:

Chá de moringa : basta ferver as folhas secas em água por alguns minutos e consumir como um chá nutritivo;

: basta ferver as folhas secas em água por alguns minutos e consumir como um chá nutritivo; Suco verde : adicione folhas frescas de moringa ao seu suco detox para potencializar os benefícios;

: adicione folhas frescas de moringa ao seu suco detox para potencializar os benefícios; Farinha de moringa : pode ser misturada em massas, pães, bolos e panquecas para enriquecer as receitas;

: pode ser misturada em massas, pães, bolos e panquecas para enriquecer as receitas; Sopa ou caldos : as folhas e flores da moringa podem ser usadas como ingrediente em sopas e caldos nutritivos;

: as folhas e flores da moringa podem ser usadas como ingrediente em sopas e caldos nutritivos; Óleo de moringa: extraído das sementes, pode ser utilizado na pele, cabelos e até na culinária como um óleo saudável.

Consumo da planta moringa com segurança

A moringa pode trazer diversos benefícios à saúde, mas seu consumo exige cautela em algumas situações. Gestantes devem evitar seu uso, pois algumas partes da planta podem ter efeitos adversos na gravidez. Pessoas com pressão baixa ou em tratamento para hipertensão, diabetes e distúrbios de coagulação devem ter atenção, pois a planta pode interagir com medicamentos. Além disso, indivíduos sensíveis podem apresentar respostas alérgicas. Para evitar riscos, é aconselhável procurar orientação médica antes de incorporar a planta na rotina.