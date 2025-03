7 benefícios do caqui para a saúde

Veja como essa fruta nutritiva favorece a saúde do organismo e ajuda na prevenção de doenças

O caqui é rico em nutrientes que auxiliam na dieta e aumentam a saúde do corpo Imagem: HelloRF Zcool | Shutterstock) </p>

O caqui, também conhecido cientificamente como Diospyros kaki, é um fruto originário da Ásia e prova de que, para manter a saúde do corpo, não é preciso abrir mão do sabor. Isso porque, embora seja menos consumido que seu parente próximo, o tomate, ele se destaca pela textura macia e adocicada, ideal para ser consumido in natura ou em saladas e smoothies.

Além disso, oferece diversos benefícios para o organismo, como fortalecimento da imunidade e auxílio no emagrecimento. Por isso, abaixo, confira algumas vantagens para a saúde de inserir o caqui na rotina alimentar!

1. Melhora a saúde do coração

Consumir caqui diariamente pode beneficiar a saúde do coração, graças aos flavonoides, compostos antioxidantes presentes na fruta, que ajudam a neutralizar os radicais livres e reduzem o risco de doenças cardíacas, além de retardar o envelhecimento celular.

O estudo “Associations Between Flavonoid Intake and Subclinical Atherosclerosis: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA)“, publicado no American Heart Association Journals, analisou a aterosclerose subclínica em uma população diversificada.

A pesquisa, que acompanhou 5.599 pessoas ao longo de aproximadamente uma década, mostrou que indivíduos com maior consumo de flavonoides tinham 26% menos chances de apresentar pressão arterial anormal e 18% a 20% menos risco de desenvolver placas nas artérias carótidas, responsáveis por transportar sangue rico em oxigênio entre o coração e o cérebro.

2. Favorece a visão

Devido aos compostos luteína e zeaxantina, o caqui contribui para a saúde ocular e auxilia na prevenção de problemas de visão, como a degeneração macular relacionada à idade (DMRI), principal causa de cegueira irreversível em pessoas acima de 50 anos, de acordo com o “Relatório de Recomendação – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Degeneração Macular Relacionada à Idade”, do Ministério da Saúde.

Além disso, a vitamina A presente na fruta é fundamental para o funcionamento das células nervosas sensíveis à luz na retina (fotorreceptores), ajudando a preservar a visão noturna.

3. Ajuda no funcionamento do intestino

Alimentos ricos em fibras são amplamente conhecidos por auxiliarem na função intestinal, e o caqui se destaca nesse aspecto. Apenas 100 g da fruta contêm cerca de 6,5 g de fibras, conforme dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, quantidade suficiente para promover o aumento do volume fecal e facilitar o trânsito intestinal, prevenindo a constipação e contribuindo para a saúde gastrointestinal.

O caqui contém nutrientes que ajudam a relaxar os músculos e reduzir a tensão Imagem: anarociogf | Shutterstock

4. Combate o estresse

Os antioxidantes do caqui, como a vitamina C, também ajudam a reduzir o estresse. Isso porque esse nutriente desempenha um papel importante na redução dos níveis de cortisol, o hormônio relacionado ao estresse. Além disso, a fruta contém nutrientes como o magnésio, que ajuda a relaxar os músculos e a reduzir a tensão, promovendo um efeito calmante no corpo.

5. Auxilia no tratamento de anemia

Além de reduzir o estresse, a vitamina C presente no caqui melhora a absorção do ferro presente nos alimentos. Isso ajuda a tratar a anemia, já que o ferro é fundamental para a produção de hemoglobina, a proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Com uma absorção eficiente do mineral, o corpo consegue manter os níveis ideais de oxigênio, prevenindo sintomas como fadiga, fraqueza e falta de energia, comuns em pessoas com anemia.

6. Controla a pressão arterial

Um estudo publicado na revista científica Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, intitulado “Antihypertensive and Vasorelaxant Effects of Water-Soluble Proanthocyanidins from Persimmon Leaf Tea in Spontaneously Hypertensive Rats“, aponta que compostos bioativos extraídos do chá de folhas de caqui (proantocianidinas hidrossolúveis) possuem efeitos anti-hipertensivos e vasorelaxantes.

A pesquisa testou esses compostos bioativos em ratos hipertensos. Os resultados mostraram que a administração oral do chá de folhas de caqui reduziu significativamente a pressão arterial sistólica dos animais após quatro horas, em comparação com o grupo controle que recebeu apenas água destilada. Os resultados sugerem que o efeito anti-hipertensivo do composto está associado ao relaxamento dos vasos sanguíneos, mediado pela liberação de óxido nítrico/GMPc, uma molécula que promove a vasodilatação.

Apesar dos resultados importantes obtidos, mais pesquisas são necessárias para confirmar este efeito. Além disso, o consumo do caqui não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico para a hipertensão.

7. É fonte de energia

Para quem gosta de treinar, o caqui é um ótimo alimento, especialmente antes das atividades físicas. Isso se deve ao fato de a fruta ser rica em açúcar natural, que fornece energia rápida para o corpo, ajudando a melhorar o desempenho durante os exercícios. Além disso, a fruta contém potássio, um mineral essencial para a contração muscular e a prevenção de cãibras.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios do caqui para a saúde, seu consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento de um profissional de saúde. A fruta pode complementar uma alimentação equilibrada e contribuir para o bem-estar, mas não deve ser usada como única forma de prevenção ou cura de doenças. Cada organismo tem necessidades específicas, e somente um médico pode indicar o melhor tratamento para cada caso.