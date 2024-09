7 benefícios do chá de louro para a saúde e como prepará-lo

Descubra os poderes medicinais da infusão e aprenda a incluí-la na rotina para melhorar o bem-estar do corpo

O chá de louro é utilizado na medicina natural desde a antiguidade e beneficia a saúde geral do corpo Imagem: New Africa | Shutterstock

O chá de louro, feito a partir das folhas da planta Laurus nobilis, tem uma longa história na medicina natural e na culinária, sendo utilizado desde a antiguidade pelos gregos e romanos. Originário do Mediterrâneo, o louro é conhecido pelo seu sabor aromático e por suas propriedades terapêuticas.

O seu chá é uma bebida muito popular por suas qualidades anti-inflamatórias e antioxidantes, tornando-se uma escolha comum para quem busca benefícios naturais à saúde. A seguir, confira 7 bons motivos para incluí-lo na sua rotina!

1. Melhora a digestão

O chá de louro é amplamente utilizado para aliviar problemas digestivos, como gases, inchaço e azia. Suas propriedades carminativas ajudam a reduzir a formação de gases no trato digestivo e estimulam a produção de enzimas digestivas, facilitando a quebra dos alimentos. Isso faz com que o consumo regular da bebida ajude a aliviar desconfortos estomacais, proporcionando um alívio natural após refeições pesadas. Contudo, caso os sintomas persistam, é importante consultar um médico.

“Existem vários chás que podem ajudar a aliviar a dor de estômago devido às suas propriedades calmantes e anti-inflamatórias. No entanto, é importante ressaltar que cada pessoa pode reagir de maneira diferente aos remédios naturais e, se a dor persistir ou piorar, é aconselhável procurar orientação médica”, reforça Ariane Braz A. C. Brasil, nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos.

2. Auxilia no controle do diabetes

O chá de louro pode ter efeitos positivos no controle dos níveis de glicose no sangue. Os compostos bioativos presentes nas folhas, como antioxidantes e polifenóis, podem ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, contribuindo para a regulação da glicose. Isso é favorável para pessoas com diabetes tipo 2, quando consumido regularmente e combinado com uma dieta equilibrada.

“É recomendável, no entanto, a consulta com um nutricionista para fazer a elaboração de um plano alimentar individualizado, ou seja, respeitando as preferências alimentares, faixa etária, hábitos, horários da alimentação, atividade física etc.”, aconselha Deise Regina Baptista, professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Paraná. Além disso, o chá não deve substituir o acompanhamento de um profissional da saúde e o tratamento médico.

3. Possui ação anti-inflamatória

As folhas de louro contêm substâncias com propriedades anti-inflamatórias, como o eugenol. O consumo de chá pode ajudar a reduzir inflamações no corpo, sendo benéfico para pessoas que sofrem de condições como artrite e dores musculares. Esse efeito anti-inflamatório também contribui para a prevenção de doenças crônicas, melhorando a saúde geral ao combater os radicais livres.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

4. Fortalece o sistema imunológico

Rico em vitaminas A e C, o chá de louro ajuda a fortalecer o sistema imunológico, aumentando a defesa do corpo contra infecções. Essas vitaminas são essenciais para o funcionamento adequado do sistema imune, pois, segundo a farmacêutica Luciana Rocha, “atuam diretamente nas nossas células de defesa e ajudam a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”.

O efeito expectorante do chá de louro ajuda a aliviar a congestão nasal Imagem: Nickola_Che | Shutterstock

5. Promove a saúde respiratória

O chá de louro é tradicionalmente usado para aliviar sintomas respiratórios, como congestão nasal, tosse e bronquite. Seu efeito expectorante ajuda a eliminar o muco das vias respiratórias, facilitando a respiração e promovendo alívio em casos de resfriado e gripe. Além disso, os óleos essenciais presentes nas folhas têm propriedades antimicrobianas, que podem ajudar a combater infecções respiratórias leves. Contudo, o chá não deve substituir o acompanhamento de um profissional da saúde e o tratamento médico.

6. Contribui para a saúde do coração

O consumo regular de chá de louro pode ser benéfico para a saúde cardiovascular. Isso porque as folhas contêm compostos que ajudam a regular os níveis de colesterol no sangue, prevenindo o acúmulo de gordura nas artérias e reduzindo o risco de aterosclerose. Além disso, o eugenol, presente na planta, tem um leve efeito vasodilatador, ajudando a melhorar a circulação sanguínea e a controlar a pressão arterial.

Dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), mostram que cerca de 40% dos brasileiros enfrentam algum tipo de problema vascular ao longo da vida. Desse total, 45% são mulheres e 30% são homens, com a incidência aumentando conforme a idade.

7. Tem efeito calmante

O chá de louro também é conhecido por seu efeito calmante sobre o sistema nervoso. Seu consumo pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade, promovendo um relaxamento natural. Isso ocorre porque a planta contém compostos que têm leve ação sedativa, que melhoram a qualidade do sono e proporcionam uma sensação geral de bem-estar.

A herborista e consultora de fitoterapia Sabrina Jeha indica o hábito de tomar duas xícaras de chá após às 17h, ou antes de dormir. “É a pausa que se faz necessária após um dia estressante”, completa a especialista.

Como preparar e consumir o chá de louro?

O chá de louro pode ser preparado de forma simples e é uma ótima adição à sua rotina. Veja como fazer:

Ingredientes

5 folhas de louro secas

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione as folhas de louro e tampe. Deixe descansar por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

Para incrementar a infusão, você pode servi-la da seguinte forma: