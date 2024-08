7 benefícios do manjericão para a saúde e como utilizá-lo

Além de ser um ingrediente aromático e saboroso na culinária, esta erva é rica em propriedades que promovem o bem-estar

O manjericão é uma erva que enriquece pratos e promove a saúde Imagem: Anna Klymchuk | Shutterstock

O manjericão, com suas folhas verdes e aroma inconfundível, é uma das ervas mais apreciadas na culinária mundial. Originário da Índia, seu uso se espalhou pelo mundo, conquistando cozinhas e corações com seu sabor versátil.

Mas o manjericão vai muito além de ser um simples tempero. Conhecido como “rei das ervas”, devido às suas inúmeras virtudes, ele é uma verdadeira potência nutricional e medicinal. Por isso, confira, a seguir, 7 benefícios do manjericão e algumas dicas de como usá-lo!

1. Rico em propriedades antioxidantes

O manjericão é rico em antioxidantes, como os flavonoides e os polifenóis, que ajudam a combater os radicais livres no organismo. Esses antioxidantes podem reduzir o estresse oxidativo, protegendo as células e contribuindo para a prevenção de doenças crônicas, como cardíacas e câncer.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

2. Ajuda na digestão

O manjericão pode ajudar a estimular a produção de enzimas digestivas e a promover o alívio de distúrbios gastrointestinais, como inchaço e gases. Além disso, suas propriedades carminativas também ajudam a relaxar os músculos do trato digestivo, facilitando a digestão.

“Uma alimentação equilibrada ajuda a preservar as funções do intestino e manter a flora intestinal, que é tão importante para o funcionamento do nosso organismo como um todo e essencial para prevenir uma série de doenças, como a obesidade”, afirma a médica pós-graduada em Nutrologia Patrícia Santiago.

3. Fortalece o sistema imunológico

Rico em vitamina C e outros nutrientes essenciais, o manjericão pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, diz a farmacêutica Luciana Rocha.

4. Controla os níveis de açúcar no sangue

O manjericão pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, tornando-o benéfico para pessoas com diabetes ou pré-diabetes. “Muitas pessoas podem desenvolver o diabetes por conta dos hábitos alimentares. Consumindo muito açúcar e carboidrato, como refrigerante, sucos de caixinha, pão, bolo etc. É importante diminuir a presença desses alimentos na rotina e aumentar a frequência de legumes e verduras nas refeições”, explica o médico Dr. Silas Soares, especialista em saúde integrativa e funcional.

O consumo do manjericão pode ajudar a reduzir o estresse e a melhorar o humor Imagem:Anna Andersson Fotografi | Shutterstock

5. Reduz o estresse e a ansiedade

O manjericão é conhecido por suas propriedades que podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. O consumo desta planta ou o uso de seu óleo essencial, por exemplo, podem promover um efeito calmante e ajudar a equilibrar o humor.

Isso é importante porque, conforme a psicóloga Carine Eleutério, os momentos estressantes enfraquecem o sistema imunológico do nosso corpo, facilitando o aparecimento de diferentes patologias. “Além disso, quando estamos demasiadamente tensos, de modo geral, ficamos mais expostos a acidentes e perigos, pois o estresse reduz a nossa atenção”, afirma.

6. Melhora a saúde da pele

O manjericão possui propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias que podem beneficiar a saúde da pele, além de ser rico em vitamina C, que “é uma substância antioxidante, ou seja, um ativo que inibe a oxidação das células, diminuindo a ação de radicais livres locais, e pode oferecer resultados excelentes para todos os tipos de pele”, explica a dermatologista Tereza Eliza Panizzi.

7. Ajuda a controlar a pressão arterial

O manjericão pode ajudar a controlar a pressão arterial devido à sua capacidade de promover o relaxamento dos vasos sanguíneos e melhorar a circulação. “Vários estudos já comprovam a influência de uma boa alimentação para o tratamento da hipertensão. Tanto para o tratamento quanto para a prevenção da doença, o paciente deve evitar alimentos gordurosos, excesso de carboidratos com alto índice glicêmico, alimentos industrializados que contêm alto teor de sódio e o próprio sal de cozinha”, alerta a nutricionista Reila Satel, pós-graduada em Nutrição Clínica.

Como usar o manjericão?

Veja, a seguir, algumas formas de usar essa erva aromática no dia a dia: