7 cuidados importantes com os cães idosos

Além de muito amor e carinho, é fundamental que os pets mais velhos recebam uma atenção especial

Adaptações na rotina do pet são necessárias para tornar suas vidas mais seguras Imagem: Africa Studio | Shutterstock

Os cães são grandes companheiros de vida, sempre muito amorosos e atenciosos. Quando filhotes, brincam, pulam e agitam o ambiente. No entanto, quando envelhecem, se tornam bem mais calmos e necessitam de uma atenção extra, especialmente devido aos problemas de saúde que aparecem com o tempo.

De acordo com a veterinária Caroline Moretti, é de extrema importância entender que os cachorros idosos possuem algumas limitações e, portanto, é preciso adaptar diversos aspectos da rotina deles. “Desde o aumento do número de visitas ao veterinário até mudanças no ambiente”, acrescenta.

A seguir, conheça 7 cuidados que auxiliam na manutenção da saúde dos cães idosos:

1. Alimentação adequada

A alimentação adequada é fundamental para a saúde dos cães idosos, pois ajuda a prevenir a obesidade e outros diversos problemas de saúde. Com o auxílio do médico veterinário, os tutores precisam escolher uma dieta que forneça nutrientes essenciais aos pets, com proteínas, vitaminas e minerais.

2. Visitas regulares ao veterinário

Assim como os humanos, os cães precisam de exames regulares visando monitorar sua condição. Os pets idosos são mais propensos a alguns problemas de saúde, como artrite, diabetes, distúrbio renal e hepática, câncer, entre outros. O check-up ajuda a identificar essas doenças precocemente, aumentando a chance de tratamento e cura.

3. Exercícios regulares

Os exercícios são importantes para manter a saúde física e mental dos cães. Contudo, é importante ter em mente que os pets mais velhos não têm a mesma disposição que os mais jovens. Logo, é preciso adaptar as atividades, optando por caminhadas curtas e brincadeiras suaves.

4. Cuidados com a higiene

Os cães idosos podem ter problemas de higiene pessoal. Logo, é muito importante que os tutores se disponham regularmente a escovar os dentes, limpar as orelhas e os olhos dos pets.

Cachorros idosos possuem algumas limitações, por isso é necessário adaptar suas rotinas (Imagem: Tunde Gaspar | Shutterstock)

5. Adaptações na casa

Adaptações na casa são necessárias para tornar a vida dos cães idosos mais fácil e segura. No caso, a compra de uma cama ortopédica, a construção de rampas e a remoção de objetos perigosos são pequenos ajustes que podem trazer inúmeros benefícios à vida dos pets.

6. Suplementação alimentar

Alguns suplementos auxiliam na manutenção da saúde dos cães idosos. O ômega 3, por exemplo, pode ser utilizado para a regulação dos hormônios, a prevenção e o controle de alergias e inflamações, a melhora do funcionamento dos órgãos e a eliminação dos radicais livres.

7. Controle de peso

O excesso de peso pode agravar alguns problemas de saúde em cães idosos, como diabetes e doenças cardíacas. Diante disso, é muito importante que os tutores, com o auxílio de um médico veterinário, controlem adequadamente o peso do animal.