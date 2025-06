7 cuidados indispensáveis com os olhos no inverno

Veja como alguns hábitos podem ajudar a evitar as alergias oculares nesta época do ano

Hábitos simples evitam que os olhos sejam afetados pelo clima seco do inverno Imagem: Rabizo Anatolii | Shutterstock) </p>

No inverno, é comum o aumento de diversos problemas de saúde, incluindo as alergias oculares, que atingem aproximadamente 20% da população brasileira, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). As baixas temperaturas, a umidade reduzida e os altos níveis de poluição favorecem o surgimento dessas reações alérgicas, especialmente em ambientes fechados, com acúmulo de poeira.

Conforme a oftalmologista Dra. Fernanda Abreu, com atuação em plástica ocular, órbita e vias lacrimais no OCULARE Hospital de Oftalmologia, o clima seco da estação contribui para o agravamento dos sintomas. “Durante o inverno, a camada aquosa do filme lacrimal evapora com mais facilidade, o que aumenta a irritação ocular. Com isso, surgem sintomas como sensação de areia nos olhos, vermelhidão, coceira, lacrimejamento, inchaço nas pálpebras e sensibilidade à luz”, explica.

Diferenças entre alergias oculares e outras condições oftalmológicas

Os sinais das alergias oculares, no entanto, costumam ser confundidos com outras condições oftalmológicas comuns no inverno, como a síndrome do olho seco e a conjuntivite, exigindo atenção ao quadro clínico. A Dra. Fernanda Abreu esclarece que os sintomas desse ressecamento tendem a ser mais leves e superficiais, mas em alguns casos podem se agravar.

“A região fica avermelhada, com sensação de areia nos olhos. A síndrome do olho seco, muitas vezes associada à disfunção das glândulas de Meibomius, provoca edema nas pálpebras. O excesso de gordura que se acumula nessa região compromete a camada lipídica do filme lacrimal, dificultando a abertura dos olhos e podendo causar dores intensas. A disfunção das glândulas de Meibomius e o olho seco frequentemente ocorrem em conjunto, sendo essencial o acompanhamento e tratamento com um oftalmologista especializado”, detalha.

Quando há inchaço, dor, ardência intensa e secreção excessiva, o quadro pode indicar conjuntivite e, nesse caso, é essencial diferenciar os tipos. A conjuntivite alérgica, por exemplo, não é contagiosa, mas também tende a piorar no inverno por conta da maior exposição a ácaros e poluentes.

Hábitos para manter a saúde ocular no inverno

Adotar cuidados simples no dia a dia faz toda a diferença para manter a saúde e o conforto da visão durante a estação mais fria do ano. A seguir, confira 7 hábitos que devem fazer parte da sua rotina neste inverno!

1. Use lubrificante ocular

O tempo seco e o vento frio favorecem o ressecamento. Alguns tipos de lubrificantes possuem conservantes que agem como toxinas para os olhos piorando a hidratação. Para aliviar a ardência, o desconforto e a sensação de areia, o uso de lágrimas artificiais prescritas pelo especialista oftalmologista é indicado. Elas ajudam a manter a hidratação da superfície dos olhos e proporcionam alívio dos sintomas.

2. Mantenha-se hidratado

A hidratação começa de dentro para fora. Beber água ao longo do dia estimula a produção da lágrima e favorece o funcionamento das glândulas responsáveis pela lubrificação natural.

O umidificador de ar ajuda a melhorar a qualidade do ar e a reduzir desconfortos nos olhos Imagem: Cavan-Images | Shutterstock

3. Use umidificador de ar

Ambientes fechados com ar-condicionado costumam ficar extremamente secos. O uso de umidificadores ajuda a melhorar a qualidade do ar e reduz desconfortos visuais relacionados ao ressecamento.

4. Proteja os olhos do vento

Ao sair em dias frios, com vento, use óculos de sol ou de proteção. Essa medida evita o impacto direto do ar gelado sobre a superfície ocular e previne o ressecamento excessivo.

5. Cuidado com as telas

O uso prolongado de celulares, computadores e TVs diminui a frequência do piscar, agravando o ressecamento. Faça pausas regulares, lembrando de piscar os olhos mais vezes durante o uso de telas.

6. Redobre a higiene

Durante o inverno, há aumento de alergias respiratórias e infecções, como a conjuntivite. Por isso, mantenha hábitos de higiene, como lavar as mãos com frequência, evitar coçar os olhos e não compartilhar toalhas, maquiagens ou produtos pessoais. A higiene palpebral correta é fundamental para manter a saúde das glândulas de Meibomius, dos cílios, das pálpebras e, consequentemente, para a melhora do olho seco.

7. Mantenha uma alimentação rica em nutrientes

Alimentos com vitamina A, D, C, E e ômega 3 são essenciais para a saúde da visão. Inclua vegetais de folhas verdes, cenoura, peixes, castanhas e frutas cítricas no cardápio diário.

Por Bruno Camargos