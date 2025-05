7 curiosidades incríveis sobre as joaninhas 

Coloridas, pequenas e úteis, elas são um dos insetos mais simpáticos da natureza

As joaninhas são pequenos insetos coleópteros, da família Coccinellidae, que encantam adultos e crianças com suas cores vibrantes e formato arredondado. Apesar da aparência delicada e amigável, essas criaturas têm uma vida cheia de curiosidades e são muito importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Estão presentes em diversas partes do mundo e têm hábitos e habilidades surpreendentes.

Além de serem associadas à sorte em várias culturas, as joaninhas despertam a atenção de estudiosos e curiosos por suas estratégias de defesa, alimentação voraz contra pragas e comportamento social em certas épocas do ano. Abaixo, confira algumas curiosidades sobre elas!

1. São predadoras naturais de pragas

As joaninhas são predadoras vorazes, principalmente na fase de larva e início da vida adulta. Alimentam-se de pulgões, cochonilhas, ácaros e outros insetos que atacam plantas. Por isso, são grandes aliadas no controle biológico, reduzindo a necessidade do uso de pesticidas. Uma única joaninha pode devorar mais de 5 mil pulgões ao longo da vida, ajudando donos de jardins e produtores agrícolas a manterem suas plantas saudáveis.

2. Suas cores servem como aviso

O colorido intenso das joaninhas, como o vermelho com pintas pretas, não está ali por acaso. Essas cores são um exemplo de aposematismo — um mecanismo de defesa usado por diversos animais para sinalizar perigo ou sabor desagradável. Isso significa que, ao ver uma joaninha, muitos predadores entendem que ela pode ser tóxica ou ter gosto ruim, e evitam comê-la. Assim, a coloração ajuda a protegê-las naturalmente.

3. Liberam um líquido de defesa pelas articulações

Quando se sentem ameaçadas, as joaninhas têm um truque eficiente: expelem um líquido amarelado com odor forte por suas pernas. Essa substância é chamada de hemolinfa e tem sabor amargo, afastando possíveis predadores. Esse comportamento é conhecido como reflex bleeding (sangramento reflexo) e é uma defesa eficaz para um animal tão pequeno e indefeso fisicamente.

As joaninhas podem viver por cerca de um ano, dependendo da espécie Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock

4. Têm um ciclo de vida surpreendentemente longo

Apesar do tamanho pequeno, as joaninhas podem viver por cerca de um ano, dependendo da espécie e das condições ambientais. Durante a vida, elas passam por quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto. A maior parte de sua existência ativa acontece na primavera e no verão, quando encontram mais alimento. No inverno, algumas entram em estado de dormência, conhecido como hibernação.

5. Existem milhares de espécies diferentes

O mundo abriga mais de 5.000 espécies de joaninhas, e nem todas seguem o padrão vermelho com pintas pretas. Há amarelas, alaranjadas, pretas e até metálicas. Os padrões de manchas também variam bastante. Cada espécie se adapta ao seu habitat e às suas presas, formando uma diversidade incrível e muitas vezes pouco conhecida pelas pessoas.

6. Possuem asas escondidas sob a carapaça

As joaninhas voam com a ajuda de asas finas e delicadas, que ficam dobradas sob o élitro — uma espécie de capa dura que cobre e protege essas asas. Quando precisam voar, abrem o élitro e desenrolam rapidamente as asas, batendo-as em alta velocidade. Esse sistema permite que elas combinem mobilidade e proteção, algo essencial para a sobrevivência em ambientes naturais.

7. Representam sorte em várias culturas

Em diferentes partes do mundo, a joaninha é considerada um símbolo de boa sorte. Na Europa, acredita-se que, quando uma joaninha pousa em uma pessoa, isso atrai coisas boas. Em outras culturas, elas são associadas à fertilidade, proteção das lavouras e até bênçãos divinas. Essas crenças provavelmente surgiram pelo seu papel benéfico no controle de pragas e sua aparência amigável.