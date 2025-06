7 curiosidades interessantes sobre os esquilos 

Esses pequenos mamíferos têm hábitos surpreendentes, que vão além do que os vídeos fofos mostram nas redes sociais

Além da fofura, os esquilos têm habilidades impressionantes Imagem: eumates | Shutterstock

Os esquilos são pequenos mamíferos roedores da família Sciuridae e estão entre os animais silvestres mais adoráveis e carismáticos do mundo. Com olhos grandes, caudas peludas e comportamento curioso, eles são presença frequente em parques, florestas e até ambientes urbanos. Nos últimos anos, ganharam ainda mais popularidade nas redes sociais com vídeos em que aparecem comendo com as patinhas, se limpando ou interagindo com humanos.

Apesar da fama de fofos, os esquilos são muito mais do que isso. Eles possuem comportamentos complexos, habilidades impressionantes e contribuem com a natureza de maneiras surpreendentes. A seguir, confira algumas curiosidades sobre eles!

1. Os dentes dos esquilos nunca param de crescer

Os esquilos, como todos os roedores, possuem dentes incisivos que crescem continuamente durante toda a vida. Isso acontece porque o esmalte dentário é extremamente resistente, e o atrito constante com alimentos duros não seria suficiente para desgastá-lo completamente. Para evitar que fiquem grandes demais e prejudiquem a alimentação, eles roem objetos como galhos, cascas de árvores e nozes.

2. Eles escondem alimentos para garantir comida no inverno

Com instinto de sobrevivência afiado, os esquilos praticam o “caching”, ou seja, o hábito de esconder sementes, nozes e frutas em diversos locais. Isso geralmente ocorre no outono, como forma de garantir alimento durante o inverno, quando a oferta natural é escassa. Eles enterram a comida no solo ou escondem entre as raízes e galhos das árvores. Graças ao seu olfato aguçado e à memória espacial desenvolvida, eles conseguem localizar parte desses esconderijos mesmo após semanas ou meses.

3. Esquecer os esconderijos ajuda a natureza

Por mais eficientes que sejam, os esquilos não conseguem se lembrar de todos os lugares onde guardaram comida. Estima-se que eles esquecem cerca de 25% dos esconderijos. Isso pode parecer uma falha, mas beneficia o meio ambiente. As sementes esquecidas germinam e contribuem para o crescimento de novas árvores, ajudando a regenerar florestas e mantendo o equilíbrio dos ecossistemas.

A cauda dos esquilos também funciona como um importante meio de comunicação Imagem: l i g h t p o e t | Shutterstock

4. A cauda tem múltiplas funções importantes

A cauda dos esquilos, longa e peluda, não serve apenas para dar charme. Ela tem funções práticas e vitais: auxilia no equilíbrio durante saltos e corridas, funciona como manta térmica nos dias frios e até protege contra chuva, como um guarda-chuva improvisado. Além disso, é uma importante ferramenta de comunicação. Ao movê-la rapidamente, esses animais sinalizam perigo para outros indivíduos próximos.

5. Eles conseguem virar os tornozelos para escalar com precisão

Uma das habilidades físicas mais curiosas dos esquilos é a rotação dos tornozelos traseiros em até 180 graus. Isso permite que eles virem os pés para trás e agarrem superfícies mesmo quando estão de cabeça para baixo. Essa adaptação anatômica é fundamental para a vida em árvores, pois garante aderência e segurança em galhos altos e troncos verticais.

6. Existem mais de 270 espécies de esquilos no mundo

Os esquilos são divididos em mais de 270 espécies diferentes, distribuídas por quase todos os continentes, exceto a Antártida e a Austrália. Essas espécies são classificadas em três grandes grupos: os esquilos arborícolas, que vivem e constroem ninhos nas árvores; os esquilos terrestres, que vivem em tocas no solo e muitas vezes em colônias; e os esquilos voadores, que conseguem planar usando uma membrana entre as patas.

7. Esquilos voadores planam, mas não voam

Apesar do nome, os esquilos voadores não têm asas e não são capazes de voar como aves. Eles possuem uma membrana chamada patágio, que se estende entre os membros dianteiros e traseiros, permitindo que eles deslizem de uma árvore a outra. Esses voos planados podem alcançar até 90 metros de distância. A habilidade é usada para fugir de predadores, procurar alimento e se deslocar rapidamente entre as copas das árvores.