7 curiosidades sobre a saga Star Wars

Confira fatos que marcaram a franquia de filmes que continua encantando fãs no mundo inteiro

Star Wars conquista fãs de todas as idades Imagem: Reprodução Digital | Fox Film do Brasil

Star Wars, criada por George Lucas, é uma saga lançada nos anos 70 repleta de detalhes interessantes e decisões criativas que ajudaram a moldar sua identidade única. Desde inspirações inusitadas até técnicas revolucionárias de efeitos especiais, a história continua cativando fãs em todo o mundo com sua mitologia fascinante e personagens inesquecíveis.

Veja 7 curiosidades sobre os filmes e apaixone-se ainda mais pelo universo de Star Wars!

1. Yoda teve inspiração em Einstein

O icônico personagem Yoda, mestre Jedi conhecido por sua sabedoria e sua peculiar fala invertida, foi inspirado em parte por Albert Einstein. George Lucas queria transmitir a ideia de que a sabedoria de Yoda era tão profunda que ele falava de maneira diferente, assim como Einstein, cujas teorias desafiaram as convenções estabelecidas. Essa inspiração resultou em um personagem amado e reconhecível em todo o mundo.

2. Inspiração em seriados antigos

Um elemento visual marcante de Star Wars é a famosa abertura em texto que desliza na tela, introduzindo cada filme. Essa abertura de rolagem foi inspirada em antigos seriados de aventura. George Lucas era fã das séries da década de 1930 e 1940, que costumavam começar com uma introdução em texto semelhante. Ele decidiu homenagear esses clássicos ao criar a abertura em texto para Star Wars, trazendo um ar de nostalgia e aventura para a saga.

3. Coreografias complexas com sabres

Star Wars é famoso por seus sabres de luz, armas características dos Jedi e Sith. Mas você sabia que inicialmente os sabres de luz eram planejados para serem armas de duas mãos? No primeiro rascunho do roteiro de Star Wars, George Lucas descreveu os sabres de luz como “sabres de luz de duas mãos”.

No entanto, devido à complexidade da coreografia de lutas com o item nesse formato, a ideia foi descartada, e os sabres de luz passaram a ser utilizados com apenas uma mão. Essa mudança ajudou a definir o estilo de combate dos Jedi e Sith.

O primeiro filme da saga foi lançado em 1977 e se tornou um ícone da cultura popular (Imagem: AKKHARAT JARUSILAWONG | Shutterstock)

4. Trilha sonora clássica foi feita antes das filmagens

O lendário compositor John Williams compôs a trilha sonora antes mesmo das filmagens. George Lucas pediu a Williams para criar a música com antecedência para que ele pudesse utilizá-la como referência durante as filmagens, proporcionando aos atores e à equipe uma atmosfera adequada. Essa abordagem incomum ajudou a estabelecer o ritmo e a energia dos filmes e contribuiu significativamente para o sucesso da trilha sonora de Star Wars.

5. R2-D2 é um traje

O droide R2-D2, um dos personagens mais adorados de Star Wars, é na verdade interpretado por um ator dentro do traje. Kenny Baker foi o ator que deu vida a R2-D2 durante a trilogia original. Ele controlava seus movimentos e ajudava a transmitir a personalidade única de R2-D2. Baker continuou interpretando o droide em diversos filmes da saga até sua morte em 2016, deixando um legado duradouro.

6. Os incríveis modelos de naves espaciais

Os modelos de naves espaciais, como a Millennium Falcon e a Estrela da Morte, foram construídos em miniatura pelos artistas de efeitos especiais da Industrial Light & Magic (ILM). Eles foram filmados em movimento usando câmeras específicas e, em seguida, combinados com outras filmagens para criar cenas de batalhas espaciais.

Essa combinação permitiu um nível de detalhe e realismo que não era possível com efeitos puramente digitais na época.

7. A participação dos membros da equipe como aliens

Star Wars também é conhecido por seus alienígenas criativos e diversificados. Uma curiosidade interessante é que muitos dos figurantes que interpretaram aliens nos filmes eram membros da equipe de produção. George Lucas optou por usar membros da equipe em vez de atores profissionais para economizar custos e tempo.

Isso resultou em uma atmosfera mais descontraída durante as filmagens. Com isso, muitos dos figurantes criaram histórias e personalidades para seus personagens, contribuindo para a riqueza do universo de Star Wars.