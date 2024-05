7 curiosidades sobre o feriado de Corpus Christi

A celebração envolve profundas tradições culturais, artísticas e comunitárias

A celebração é um reconhecimento da crença católica na transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

O feriado de Corpus Christi é uma data especial no calendário religioso de muitos países, especialmente em nações de tradição católica. Celebrado na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade, o evento comemora a Eucaristia, um dos sacramentos mais importantes para a Igreja Católica. Ele vai além de um simples feriado religioso; envolve profundas tradições culturais, artísticas e comunitárias que enriquecem a fé e a vida social das comunidades. Por isso, veja sete curiosidades sobre!

1. Origem medieval

A festa de Corpus Christi tem suas raízes no século XIII, quando a religiosa belga Juliana de Cornillon, também conhecida como Juliana de Liège, teve visões que inspiraram a instituição da celebração. Juliana acreditava que a Eucaristia merecia um dia específico para ser venerada. Suas visões foram levadas ao Papa Urbano IV, que, em 1264, por meio da bula “Transiturus de hoc mundo”, oficializou a celebração em todo o mundo católico.

2. Procissão solene

As procissões de Corpus Christi são momentos de grande reverência e fé. Durante a procissão, o sacerdote leva a hóstia consagrada, que representa o corpo de Cristo, em um ostensório. Os fiéis seguem em oração, cantando hinos e carregando velas. A procissão simboliza a caminhada dos fiéis com Cristo e é uma oportunidade de manifestação pública da fé católica.

3. Feriado móvel

Corpus Christi é um feriado móvel, o que significa que sua data varia a cada ano. A celebração ocorre sempre na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez é o domingo seguinte ao Pentecostes. Isso coloca o feriado de Corpus Christi entre o final de maio e o início de junho, dependendo do ano.

A prática dos tapetes de rua promove a união das comunidades e a expressão artística popular Imagem: Erica Catarina Pontes | Shutterstock

4. Tapetes coloridos

Uma das tradições mais marcantes do Corpus Christi no Brasil e em outros países são os tapetes de rua feitos de materiais como serragem colorida, flores, areia e borra de café. Esses tapetes, muitas vezes com temas religiosos, são confeccionados pelas comunidades locais e servem como caminho para a procissão do Santíssimo Sacramento. A prática promove a união das comunidades e a expressão artística popular.

5. Significado do nome

O nome “Corpus Christi” vem do latim e significa “Corpo de Cristo”. A celebração é um reconhecimento da crença católica na transubstanciação, ou seja, a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo durante a missa. O feriado é uma afirmação da presença de Cristo na eucaristia, um ponto central da fé católica.

6. Tradição portuguesa

Em Portugal, Corpus Christi tem um papel especial, sendo também conhecido como “Dia de Corpo de Deus”. A tradição inclui a elaboração de tapetes florais e grandes procissões. Em algumas cidades, a celebração é marcada por eventos culturais e históricos, que incluem representações teatrais e festivais comunitários, reforçando a importância do feriado na cultura portuguesa.

7. Influência na arte e cultura

Corpus Christi influencia significativamente a arte e a cultura ao longo dos séculos. Obras de arte renascentistas frequentemente retratam cenas relacionadas à eucaristia e à festa de Corpus Christi. Além disso, a celebração tem inspirado músicas, peças de teatro e literatura, evidenciando sua importância não apenas religiosa, mas também cultural e artística.