7 curiosidades sobre o transplante capilar

Esse procedimento é uma opção popular para pessoas que desejam restaurar a densidade capilar e melhorar sua aparência estética

O transplante capilar surgiu no Japão Imagem: master1305 | ShutterStock

A queda de cabelo é uma preocupação comum que muitas pessoas enfrentam ao longo da vida. É uma condição que pode ser influenciada por diversos fatores, como genética, estilo de vida, condições de saúde e hormônios. Embora não seja possível controlar completamente a queda de cabelo, existem medidas que podemos tomar para minimizar seus efeitos e buscar cuidados profissionais adequados.

O transplante capilar, por exemplo, é um procedimento cirúrgico avançado e eficaz utilizado para tratar a calvície ou a perda de cabelo. É uma opção popular para pessoas que desejam restaurar a densidade capilar e melhorar sua aparência estética. Durante o procedimento, folículos capilares saudáveis são retirados de áreas doadoras, como a parte de trás da cabeça, e são transplantados para as áreas calvas ou com afinamento capilar.

A seguir, confira algumas curiosidades sobre esse procedimento!

1. Origens antigas

A história do transplante capilar remonta ao século XIX, no Japão, em que cirurgiões pioneiros começaram a restaurar sobrancelhas e cílios danificados. Esses primeiros passos marcaram o início do que se tornaria uma técnica revolucionária.

2. Solução definitiva para a perda de cabelo

A dermatologista especialista em tricologia e transplante capilar, Dra. Hevelyn Mendes, destaca que o transplante capilar é a solução definitiva para aqueles que sofrem com a perda de cabelo. Utilizando técnicas avançadas de extração e implantação de folículos capilares, é possível preencher áreas calvas e restaurar a densidade capilar, proporcionando um visual rejuvenescido e confiante. Seja para tratar a calvície masculina ou a perda de cabelo feminina, o procedimento oferece resultados duradouros e naturais.

O procedimento também é utilizado para homens que desejam preencher a barba (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Transplante de barba e de sobrancelhas

Uma das curiosidades mais fascinantes sobre o procedimento é a possibilidade de realizar o transplante de barba e de sobrancelhas. Essa técnica permite que homens conquistem uma barba densa e cheia, enquanto mulheres podem preencher falhas e definir suas sobrancelhas, realçando sua expressão facial.

4. Transferência estratégica de folículos capilares

No transplante capilar, os folículos capilares saudáveis são retirados de uma área doadora, geralmente a parte de trás da cabeça. Essa transferência estratégica permite que os folículos capilares continuem crescendo e produzindo cabelo de forma natural.

Essa técnica de transplante capilar moderna consiste na transferência de folículos capilares individuais, em vez de grupos de cabelos. Essa abordagem permite resultados mais naturais, imitando o padrão de crescimento do cabelo original.

5. Quantos folículos capilares podem ser transplantados no procedimento?

Na técnica mais moderna, a FUE, são transplantadas uma média entre 2500 a 4000 unidades foliculares, podendo conter de 1 a 6 fios em uma única unidade folicular. Porém, com essa técnica, existe possibilidade de se realizar mais de uma sessão em um curto período ou mesmo consecutivas.

Com as mega sessões de transplantes capilares pela técnica FUE, que consistem em dois dias cirúrgicos consecutivos, já é possível transplantar mais de 6000 unidades foliculares, podendo chegar de 10 a 12 mil fios.

“Independentemente da técnica escolhida, certifique-se de optar por um cirurgião qualificado e experiente, com um bom domínio de ambas as técnicas, para atingir resultados naturais e imperceptíveis”, indica a Dra. Hevelyn Mendes.

6. Recuperação gradual do crescimento capilar

Após o transplante capilar, é normal que o cabelo transplantado caia temporariamente. No entanto, dentro de algumas semanas ou meses, os folículos capilares começarão a crescer novamente de forma gradual e natural, proporcionando uma aparência cada vez mais preenchida.

7. Aumento da autoconfiança e bem-estar

A recuperação capilar proporcionada pelo transplante capilar não se limita apenas à aparência externa. O aumento da densidade capilar, o preenchimento de falhas e a definição da barba e das sobrancelhas têm um impacto significativo na autoconfiança e no bem-estar emocional dos pacientes.

“O transplante capilar é uma verdadeira revolução para aqueles que desejam transformar sua aparência e recuperar a autoestima. Seja para tratar a perda de cabelo, conquistar uma barba densa ou definir sobrancelhas, essa técnica inovadora oferece resultados permanentes, naturais e esteticamente satisfatórios”, finaliza a Dra. Hevelyn Mendes.

Por Roneia Forte