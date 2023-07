7 dicas de maquiagem para peles negras

Veja como escolher os produtos corretos para arrasar na make

Utilizar os produtos corretos facilita a maquiagem Imagem: CarlosDavid | Shutterstock

Maquiagem é um assunto bastante amplo e que gera dúvidas em muita gente. Contudo, optar pelos produtos certos pode facilitar bastante esse trabalho. Por isso, com a ajuda da maquiadora Herta Marques, listamos 8 dicas que vão te ajudar a acertar na maquiagem e deixar sua pele ainda mais linda.

1. Base

Escolha sempre a base seguindo o tom do seu colo.

2. Corretivo

Para olheiras, opte por um corretivo de cor amarela. Ele neutralizará o escuro embaixo dos olhos. Para corrigir as acnes, é indicado o corretivo verde. Depois de aplicá-los, você pode passar um corretivo da cor da pele.

3. Blush

Para o blush, escolha aqueles com tons dourados, marrons e terracota.

4. Iluminador

Use iluminadores com partículas douradas e bronzeadas.

Sombras ajudam a destacar e realçar os olhos (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

5. Sombra

Para uma maquiagem neutra, use um marrom com esfumado preto. Caso queira arrasar na noite e não saiba qual cor de sombra usar, abuse do verde-esmeralda, azul ou roxo.

6. Delineador

Utilize um delineador chanfrado ou com pincel de ponta. Pode abusar das cores também. O delineador azul e berinjela combinam bastante com a pele negra.

7. Batom

Os tons de batom que mais favorecem a pele negra são os vermelhos, os vinhos, os alaranjados e o pink mais fechado.