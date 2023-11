7 dicas infalíveis para perder peso de maneira equilibrada

Especialista ensina como quebrar o ciclo de ganho e perda de peso e evitar o efeito sanfona

Manter uma alimentação equilibrada favorece a saúde geral do corpo e evita o estresse Imagem: Art_Photo | Shutterstock

Na busca por manter um peso saudável, diversas pessoas encontram-se presas em um ciclo aparentemente interminável de ganho e perda de peso. Mesmo após alcançar seus objetivos de emagrecimento, é comum que elas retornem aos antigos hábitos e consequentemente recuperem quilos perdidos. Mas afinal, o que está por trás desse fenômeno?

De acordo com Denise Real, diretora de nutrição e saúde integrativa na Saludii, plataforma que conecta nutricionistas e pacientes e especialista em nutrição, diversos fatores contribuem para o desafio de se manter saudável. Por isso, compreender esses elementos é importante para quebrar o ciclo.

“Um dos principais vilões é o efeito sanfona, no qual dietas extremamente restritivas são seguidas por períodos de indulgência excessiva. Esse padrão pode prejudicar o metabolismo, desencadear o armazenamento de gordura e impactar o sono, o trabalho, o humor e outros aspectos da saúde e bem-estar de um paciente”, explica.

Influência das emoções no ganho de peso

Muitas das vezes as pessoas recorrem à comida como uma forma de lidar com o estresse, ansiedade, tristeza ou ainda, fazem do alimento parte de um sistema de recompensas. Contudo, essas questões emocionais podem sabotar os esforços da perda de peso se não forem tratadas devidamente.

“A falta de educação e informação nutricional pode levar a escolhas alimentares inadequadas. A compreensão dos princípios básicos da nutrição é essencial para fazer escolhas alimentares informadas e sustentáveis a longo prazo”, indica Denise Real. Além disso, a falta de atividade física regular também desempenha um papel significativo, por isso, manter-se ativo é fundamental para a saúde geral e controle de peso.

Montar porções equilibradas evita excessos e aumenta a sensação de saciedade Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

Dicas para ter uma alimentação equilibrada

A seguir, a especialista indica 7 dicas para ter uma dieta equilibrada e manter o corpo saudável:

1. Busque o equilíbrio nutricional

Procure estabelecer uma dieta equilibrada que inclua uma variedade de alimentos, como frutas, vegetais, proteínas magras e grãos integrais. Evite extremos e adote uma abordagem moderada.

2. Monte porções controladas

Esteja ciente do tamanho das porções para evitar excessos. Use pratos menores e escute os sinais de fome e saciedade do seu corpo.

3. Hidrate o corpo

A água desempenha um papel vital na saúde e no controle de peso. Certifique-se de estar adequadamente hidratado, e opte pela água como principal fonte de líquidos.

4. Evite restrições extremas

Dietas muito restritivas, geralmente, levam a episódios de compulsão. Permita-se desfrutar de seus alimentos favoritos com moderação.

5. Aprenda sobre nutrição

Compreender os nutrientes essenciais e como eles afetam o corpo pode ajudar na tomada de decisões alimentares mais conscientes.

6. Planeje as refeições

Planeje suas refeições com antecedência para evitar escolhas impulsivas e garantir opções saudáveis e equilibradas.

7. Busque apoio nutricional

Consultar um nutricionista ou profissional de saúde pode fornecer orientações personalizadas e estratégias eficientes para alcançar e manter um peso saudável.

Por Paula Oliveira