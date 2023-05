7 dicas para a extensão de cílios durar mais

Especialista explica quais são os cuidados necessários para manter os fios intactos

Adotar alguns hábitos pode ajudar a manter a extensão de cílios por mais tempo Imagem: Juta | Shutterstock

A extensão de cílios conquistou o gosto popular e se tornou uma das técnicas de beleza do momento. Isso porque é uma alternativa para quem quer ter os cílios naturais mais cheios e longos sem a necessidade de usar maquiagem ou cílios postiços.

O que é a extensão de cílios?

A extensão de cílios, ou alongamento de cílios, é uma técnica de estética facial que permite maior volume a eles, preenchendo as falhas ao mesmo tempo em que preserva os fios naturais sem a necessidade de aplicar produtos. O resultado são cílios mais longos e volumosos, que realçam o olhar e fazem toda diferença na maquiagem.

Como é feito o procedimento para alongar os cílios?

Segundo a especialista em extensão de cílios Rita de Cássia Moura, fundadora do studio que leva o seu nome, o procedimento de alongamento de cílios é bastante simples. “É a técnica em que se cola um fio sintético no fio natural dos cílios, um a um, fio a fio. Outras formas que não usam isolamento dos fios não são adequadas e seguras, portanto não recomendadas”, diz a especialista.

O alongamento leva em média de 1 a 2 horas para ser realizado e podem ser aplicados fios com tamanhos, curvaturas e espessuras diferentes, de acordo com o que cada cliente deseja. Por isso, o resultado varia de pessoa para pessoa.

Cuidados ao realizar a extensão de cílios

Conforme explica Rita de Cassia Moura, o primeiro cuidado para realizar a extensão de cílios é procurar um profissional adequado para realizar o procedimento, tirar todas as suas dúvidas e, principalmente, confiar no estabelecimento. Além disso, é importante evitar a aplicação se você tiver problemas oculares ou alergia a cosméticos.

Por quanto tempo dura a extensão de cílios?

De acordo com a profissional, o procedimento dura em média 20 dias, mediante os cuidados necessários. “Eu tenho clientes que fazem extensões de cílios 1 vez por mês, pois cuidam da forma correta. A queda precoce das extensões pode ocorrer por terem sido feitas de forma errada ou [porque] a cliente não teve o cuidado necessário”, alerta Rita de Cássia Moura.

Extensão de cílios pode durar até 20 dias com os cuidados corretos (Imagem: Parilov | Shutterstock)

Como fazer o alongamento de cílios durar por mais tempo?

Assim como qualquer outro procedimento, a extensão de cílios também exige atenção diária para que dure por mais tempo e permaneça bonita. Por isso, a especialista Rita de Cássia Moura explica quais são os principais cuidados. Confira!

1. Escolha a extensão certa

Ao escolher a extensão de cílios, opte por aquelas que se adequam ao formato dos seus cílios naturais. Isso porque a escolha errada pode fazer com que o alongamento dure menos, devido à força dos fios naturais sobre os fios sintéticos.

“Uma extensão deve ser pensada para que fique bonita e harmoniosa com cada olhar, seja segura e confortável e dure o tempo proposto. Extensão muito grande ou cheia tende a durar menos”, esclarece a profissional.

2. Fique longe da água por 24 horas

Evite contato com água ou vapor após colocar as extensões. “Como a cola de cílios, na verdade, é um adesivo, recomenda-se que, após o procedimento, não molhe os cílios por 24 horas para que a cola consiga aderir totalmente ao fio”, diz a profissional.

3. Evite usar rímel

Após realizar o procedimento, não é necessário, nem recomendado, utilizar máscara para cílios, pois ela pode colar os cílios uns nos outros e dificultar a remoção. “Com o uso de rímel, a cliente precisará fazer uma higienização com demaquilante, e a maioria deles tem a formulação oleosa, que facilita que as extensões desprendam com mais facilidade”, justifica a especialista em extensão de cílios.

4. Utilize máscaras para dormir

Segundo Rita de Cássia Moura, o atrito causado pela posição em que a pessoa dorme pode ajudar a desprender as extensões. Por isso, ela recomenda utilizar máscaras de seda ou cetim na hora de dormir para proteger os olhos.

5. Use removedor de maquiagem sem óleo

Na hora de remover a maquiagem, escolha os produtos corretos para evitar que a oleosidade presente neles prejudique a durabilidade da extensão. “Utilize sabonete neutro ou demaquilante sem a base oleosa”, explica Rita de Cássia.

6. Tome cuidado ao remover a maquiagem

Para retirar a maquiagem dos olhos, utilize um lenço ou pano molhado, limpando suavemente a fim de evitar o atrito. Ademais, evite os algodões, visto que eles podem grudar nos cílios.

7. Evite tocar nos cílios

Não toque nos cílios o tempo todo, brincando ou puxando. Afinal, isso pode arrancar não somente os cílios sintéticos, como também os cílios naturais, prejudicando a aparência da extensão, além de levar bactérias ao local.

Por Rita de Cássia Moura

Fundadora do Studio Rita de Cássia Moura, a profissional trabalha com extensão de cílios desde 2018.