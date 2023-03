7 dicas para achar um cachorro perdido

Veja medidas que podem ajudar a trazer o seu pet de volta para casa

Manter uma coleira com identificação é importante para encontrar um animal perdido Imagem: Soloviova Liudmyla | ShutterStock

Perder um cachorro pode ser uma experiência angustiante para os tutores, pois ele é um membro importante da família. Felizmente, existem várias medidas que podem ser tomadas para ajudar a encontrá-lo e trazê-lo de volta para casa com segurança, por exemplo, manter a identificação com nome do cuidador e número de contato na coleira do animal para auxiliar na localização do pet. Além dessas, confira outras dicas para achar um cachorro perdido!

1. Espalhe cartazes pela redondeza

Inclua uma foto recente do seu cachorro e informações de contato, como seu nome e número de telefone. Coloque os cartazes em locais visíveis, como postes de luz.

2. Publique nas redes sociais

Compartilhe a foto do seu cachorro nas redes sociais avisando do desaparecimento. Peça que seus amigos e seguidores compartilhem também.

Abrigos podem encontrar cachorros perdidos (Imagem: hedgehog94 | ShutterStock)

3. Verifique abrigos e organizações de resgate

Entre em contato com abrigos e organizações de resgate locais para verificar se eles encontraram o seu animal de estimação.

4. Caminhe pela área que ele desapareceu

Caminhe pelas ruas e áreas próximas à sua casa em busca do seu cachorro. Chame-o pelo nome e leve petiscos ou brinquedos para atraí-lo.

5. Fale com vizinhos

Converse com seus vizinhos e pergunte se eles viram o seu cachorro. Deixe um número de telefone para contato caso eles vejam o seu pet.

6. Deixe uma peça de roupa sua ao ar livre

Isso pode ajudar a chamar a atenção do animal e levá-lo de volta para casa.

7. Não desista

Não desista de procurar o seu melhor amigo. Continue procurando e mantenha a esperança. Lembre-se de que muitos cachorros perdidos são eventualmente encontrados.