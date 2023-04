7 dicas para aproveitar a Páscoa sem sair da dieta

Saiba como encontrar o equilíbrio e aproveitar a doce temporada sem perder o ritmo da alimentação

É possível aproveitar os doces da Páscoa sem culpa Imagem: Prostock-Studio | Shutterstock

A Páscoa é uma época de celebração e de degustar pratos saborosos (também, em sua grande maioria, bastante calóricos). Nesse sentido, é comum nos depararmos com diversas tentações culinárias. Porém, isso não significa que você precise abrir mão delas, mesmo estando em uma jornada de perda de peso.

Com algumas estratégias simples, é possível aproveitar as delícias da data sem culpa e sem sair da linha, conforme explica Matheus Motta, nutricionista responsável pelo programa VigilantesdoPeso, no Brasil. Para ele, vale lembrar que não é necessário comer grandes quantidades de chocolate ou outros doces para apreciar o seu sabor.

Para quem quer desfrutar dos prazeres da Páscoa sem prejudicar o progresso rumo ao peso desejado, o VigilantesdoPeso traz algumas dicas para ajudar a manter o controle durante a temporada.

1. Escolha chocolates com alta concentração de cacau

Ao escolher o chocolate para consumir, opte por aquele com alta concentração de cacau. Além de ser mais saudável, pois contém menos açúcar, possui também um sabor mais intenso, o que faz com que seja consumido em menor quantidade.

2. Coma devagar e aproveite cada mordida

Muitas vezes, comemos rápido demais e não aproveitamos o sabor da comida. Para evitar isso, procure comer sem pressa e apreciar cada mordida, saboreando o chocolate e sentindo sua textura.

3. Busque o equilíbrio

Se você sabe que vai desfrutar de algumas delícias de Páscoa, planeje com antecedência suas outras refeições para equilibrar a ingestão calórica ao longo do dia. Uma boa saída é adicionar mais frutas e vegetais às suas refeições.

4. Não pule refeições

Para compensar o consumo de chocolates, algumas pessoas tendem a pular refeições. Isso é um erro, pois, além de prejudicar o metabolismo, pode levar a um aumento do apetite e a uma ingestão ainda maior de calorias. Mantenha uma rotina alimentar saudável, com refeições balanceadas e regulares.

Mantenha a hidratação para auxiliar no equilíbrio do apetite (Imagem: Krakenimages.com | ShutterStock)

5. Mantenha-se hidratado

Beba bastante água para manter seu corpo hidratado e ajudar a controlar o apetite.

6. Divida o chocolate com outras pessoas

Dividir o chocolate com outras pessoas pode ser uma excelente opção para controlar a quantidade consumida. Além disso, é uma oportunidade para socializar e compartilhar momentos especiais com amigos e familiares.

7. Pratique atividades físicas

Não deixe de praticar atividades físicas durante o feriado. Além de ajudar a queimar as calorias consumidas, exercícios físicos ajudam a manter o corpo em forma e a melhorar a disposição.

Com essas dicas simples, é possível aproveitar a Páscoa sem culpa e sem deixar de desfrutar das delícias típicas da época mais doce do ano.

Por Vitória Rosa Barros