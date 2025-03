7 dicas para as empresas aproveitarem o Dia do Consumidor

Com o crescimento das vendas online e a exigência de consumidores mais informados, algumas estratégias são essenciais

Esta data é uma oportunidade para empresas e clientes fortalecerem sua relação Imagem: IeStudio01 | Shutterstock

O Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, tornou-se uma das datas mais relevantes para o comércio brasileiro. Mas, mais do que apenas um dia de promoções, esta é uma oportunidade para empresas e clientes fortalecerem sua relação, garantindo compras mais vantajosas e experiências de consumo mais satisfatórias.

De acordo com dados do E-Commerce Brasil, o Mês do Consumidor em 2024 envolveu 64,4% dos brasileiros, que demonstraram intenção de compra em 15 de março. Além disso, pequenas e médias empresas do varejo online registraram um faturamento de R$ 88 milhões durante a Semana do Consumidor em 2024, representando um aumento de 44% em relação ao ano anterior.

Para entender melhor como tornar o Dia do Consumidor 2025 ainda mais vantajoso, especialistas de diferentes áreas compartilham suas visões sobre as melhores práticas para as empresas se destacarem e para os consumidores aproveitarem da melhor forma. Veja!

1. Integração omnicanal: uma experiência de compra sem barreiras

O consumidor moderno busca praticidade e agilidade em sua jornada de compra, esperando transitar entre canais sem dificuldades. “Hoje, ninguém quer sentir que está lidando com ‘departamentos diferentes’ dentro da mesma empresa devido aos aspectos da hiperconexão e do nível de exigência dentro dessa jornada com estímulos, ele apenas quer resolver de forma imediata”, explica explica Ângelo Vieira Jr., executivo, conselheiro e professor, especialista em Marketing, Inovação, CX e Digital, além de estrategista-chefe da Lúmen Strategy.

Segundo o profissional, o contato do cliente com a empresa pode ser feito por diversos canais, tanto físicos como digitais, como comprar no site, retirar na loja física, trocar pelo WhatsApp. “E tudo precisa ser ágil e eficiente dado a sensação de rapidez no tempo e de imediatismo provocada por cada empresa. Uma estratégia omnicanal leva o cliente à conveniência e fidelização, porque mostra que as empresas moldam o comportamento do consumidor moderno e impactam sua vida pessoalmente”, complementa.

2. Sustentabilidade e ESG são uma exigência cada vez maior

O impacto das empresas no meio ambiente e na sociedade está no radar dos consumidores, influenciando diretamente suas decisões de compra. “Sustentabilidade deixou de ser um simples diferencial de mercado e se tornou uma responsabilidade coletiva. O consumidor já espera que as marcas sejam responsáveis com o meio ambiente, promovam inclusão e adotem boas práticas sociais”, contextualiza Luciana Lancerotti, ex-CMO da Microsoft e fundadora da Gestão e Design de Impacto.

A profissional também alerta: “empresas que ainda ignoram ESG (Ambiental, Social e Governança) estão perdendo vendas e colocando sua reputação em risco. Quem quer vender bem no Dia do Consumidor — e além dele — precisa pensar nisso de verdade”.

3. Eficiência operacional: como lucrar mais sem aumentar preços

Aumentar as vendas da empresa sem recorrer a descontos agressivos exige estratégias que otimizem os processos internos das empresas. “Muita gente acha que vender mais significa, necessariamente, baixar preços. Mas a chave para lucrar sem perder qualidade está na eficiência”, afirma Igor Lucena, economista, Doutor em Relações Internacionais e CEO da Amero Consulting.

Segundo o profissional, pequenas mudanças podem fazer grandes diferenças. “Automatizar processos, otimizar logística e negociar melhor com fornecedores fazem toda a diferença. Isso permite que a empresa ofereça preços competitivos sem comprometer suas margens”, ensina.

As empresas devem ficar atentas ao fluxo de caixa para garantir estoque suficiente sem excessos Imagem: Hamdi Ujeb Addakhil | Shutterstock

4. Planejamento financeiro: empresas precisam estar preparadas

A falta de organização financeira pode transformar uma oportunidade de compra ou venda em um problema difícil de reverter. “Datas como o Dia do Consumidor podem ser ótimas para comprar ou vender, mas, sem planejamento, podem virar um problema. […] As empresas devem estar atentas ao fluxo de caixa, garantindo estoque suficiente sem excessos. O segredo para aproveitar ao máximo essa data está no equilíbrio”, entende Marcello Marin, contador, administrador, mestre em Governança Corporativa e especialista em Recuperação Judicial.

5. Transparência é a regra de ouro para vendas e relacionamento

A credibilidade de uma empresa está diretamente ligada à clareza de suas ações, principalmente em períodos de grande movimentação comercial. “Se tem uma coisa que pode prejudicar uma marca, é a falta de transparência. O consumidor não quer se sentir enganado com promoções falsas, preços inflados antes do desconto ou regras confusas. Empresas que comunicam claramente suas ofertas e cumprem o que prometem criam um vínculo de confiança — e isso vale muito mais do que uma venda isolada”, adiciona Rubens Gonçalves Leite, advogado e sócio-gestor da RGL Advogados e especialista em Direito Empresarial, Direito dos Negócios e na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

6. Promoções inteligentes: menos pegadinhas, mais valor real

Os consumidores estão cada vez mais atentos e esperam ofertas legítimas, que realmente tragam vantagens durante a data. “O consumidor já sabe diferenciar um desconto real de uma estratégia enganosa. Ele pesquisa, compara preços e espera benefícios de verdade. Para as empresas, vale mais a pena criar promoções autênticas, que tragam vantagens reais — cashback, frete grátis, descontos progressivos — do que tentar enganar. Ganha mais quem respeita o cliente”, complementa Mário Henrique Martins, advogado do Martins Cardozo Advogados Associados especialista em Direitos Difusos e Coletivos.

7. Presença digital: não basta existir, tem que engajar

Estar online não é mais suficiente; as empresas precisam oferecer um atendimento eficiente e interações relevantes nos canais digitais. “Hoje, o consumidor começa sua jornada de compra no digital — seja no Google, nas redes sociais ou em marketplaces. Se a empresa não está presente ou tem um atendimento ruim nesses canais, está perdendo vendas antes mesmo de começar. Estar online, atualmente, é uma necessidade para qualquer negócio que queira crescer”, finaliza Marcela Fernandes, gerente de Marketing da Fornalha Mineira.

O Dia do Consumidor não deve ser apenas sobre vender mais, mas sobre criar conexões entre marcas e clientes. É preciso investir em uma experiência fluida, ofertas reais e transparência, elementos que realmente conquistam a confiança dos consumidores.

Por Juliana Paiva