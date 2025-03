Alguns cuidados são importantes para prevenir doenças cardiovasculares

Controlar o peso é essencial para evitar complicações cardíacas Imagem: AtlasStudio | Shutterstock) </p>

A obesidade é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como infarto, insuficiência cardíaca (coração fraco) e hipertensão arterial. O excesso de gordura corporal, subcutânea ou visceral não apenas sobrecarrega o coração, mas também favorece inflamação crônica no organismo e aumenta a probabilidade de desenvolver outras condições, como diabetes e colesterol alto, compondo a chamada síndrome metabólica.

De acordo com a cardiologista Dra. Fernanda Almeida Andrade, a prevenção é essencial para evitar complicações graves. “A obesidade faz com que o coração trabalhe mais do que o normal, o que pode causar hipertrofia excêntrica e levar à insuficiência cardíaca ao longo do tempo. Pequenas mudanças nos hábitos diários com relação à melhores escolhas de alimentos e exercício físico de moderada intensidade (150 minutos por semana) podem reduzir significativamente os riscos”, afirma a especialista.

Abaixo, confira 7 dicas para evitar que a obesidade prejudique o coração!

1. Reduza o consumo de açúcar e gorduras ruins

Manter uma alimentação equilibrada é essencial para a saúde do coração. Certos alimentos podem influenciar diretamente os níveis de colesterol e o acúmulo de gordura no organismo. “Uma alimentação rica em açúcar e gorduras saturadas favorece o acúmulo de gordura no organismo e o aumento do colesterol ruim (LDL). Reduzir o consumo desses alimentos é um passo fundamental para proteger o coração. Foque nas castanhas, azeite, sardinha e atum”, conta a cardiologista.

2. Invista em alimentos naturais e fibras

Enquanto certos alimentos influenciam os níveis de colesterol ruim (LDL), outros beneficiam o bom funcionamento do organismo e previnem o problema. “Priorizar frutas, verduras, legumes e grãos integrais ajuda a manter os níveis de colesterol e glicose controlados, além de melhorar a saúde intestinal, que está diretamente ligada ao metabolismo”, explica a Dra. Fernanda Almeida Andrade.

3. Mantenha o peso sob controle

Manter um peso saudável vai além da aparência e está diretamente ligado ao bem-estar do corpo. “O emagrecimento não deve ser apenas estético, mas, sim, um compromisso com a saúde. Perder peso de forma equilibrada reduz a sobrecarga no coração e melhora o funcionamento do sistema circulatório”, diz a cardiologista.

4. Pratique atividade física regularmente

Segundo a cardiologista, o sedentarismo é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares; por isso, é importante combatê-lo. “Exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida ou dança, ajudam a melhorar a circulação e a fortalecer o coração, o mínimo pela OMS (Organização Mundial da Saúde) é 150 a 300 minutos por semana”, explica.

Os exames de rotina são fundamentais para prevenir a hipertensão e o colesterol alto Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

5. Controle a pressão arterial e o colesterol

Cuidar da saúde deve ser visto como algo primordial para a qualidade de vida e para a prevenção de doenças, já que algumas condições podem se desenvolver de forma silenciosa, como explica a Dra. Fernanda Almeida Andrade: “muitas pessoas não percebem quando têm hipertensão ou colesterol alto, pois são condições silenciosas. Exames de rotina são fundamentais para detectar qualquer alteração precocemente”.

6. Evite o estresse em excesso

O bem-estar emocional está diretamente ligado à saúde do coração, e o estresse excessivo pode trazer consequências sérias. Controlar a rotina e adotar hábitos relaxantes é essencial para manter o equilíbrio. “O estresse crônico aumenta a produção de hormônios que podem elevar a pressão arterial e prejudicar o coração. Técnicas de relaxamento, como meditação e respiração profunda, ajudam a manter o equilíbrio emocional”, conta a especialista.

7. Busque acompanhamento médico regular

Segundo a Dra. Fernanda Almeida Andrade, o segredo para um coração saudável está em mudanças progressivas e sustentáveis. “Não é necessário transformar toda a rotina de uma vez. Pequenos ajustes no dia a dia já fazem uma grande diferença na prevenção de doenças cardíacas”.

Entre esses ajustes, destaca-se o acompanhamento profissional. “A obesidade está ligada a diversas complicações, e cada pessoa tem um metabolismo diferente. Um acompanhamento com médicos e nutricionistas permite um controle mais eficaz da saúde cardiovascular”, finaliza.

Por Evelyn Guimarães