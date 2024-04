Veja medidas que ajudam a manter os animais saudáveis, felizes e protegidos contra doenças

Alguns cuidados são importantes para fortalecer a imunidade dos animais Imagem: dezy | Shutterstock

Assim como os humanos, cachorros e gatos estão suscetíveis a doenças e infecções. Nesse sentido, um sistema imunológico saudável é importante para a saúde e o bem-estar dos pets, uma vez que ele se torna capaz de reconhecer e combater agentes patogênicos, como vírus, bactérias, fungos e parasitas, ajudando a manter o animal saudável e livre de problemas de saúde.

Além disso, um sistema imunológico forte contribui para uma recuperação mais rápida em caso de doença ou lesão, promovendo uma melhor qualidade de vida e aumentando a longevidade do animal. Por isso, a seguir, confira 7 dicas para fortalecer a imunidade de cães e gatos!

1. Alimentação balanceada e nutritiva

Uma dieta equilibrada ajuda a fortalecer o sistema imunológico dos cães e gatos. Por isso, ofereça alimentos de alta qualidade e ricos em nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais.

“Uma alimentação balanceada é uma grande aliada dos pets na saúde e na longevidade. Apostar em rações bem elaboradas, alimentos nutracêuticos e suplementos naturais auxilia na saúde como um todo e pode dar uma forcinha a mais para manter o sistema imunológico forte”, explica Pamela Meneghesso, médica-veterinária gerente de produtos da Avert Saúde Animal (farmacêutica animal).

2. Exercícios regulares

Incentive adequadamente o seu animal a se exercitar de acordo com a idade, raça e condição física. A atividade física ajuda a melhorar a circulação sanguínea e a fortalecer músculos, além de contribuir para um sistema imunológico mais eficaz.

“Além de ajudar na prevenção de sobrepeso e obesidade, caminhadas frequentes e exercícios com o pet estimulam o cérebro do animal e ajudam na produção dos hormônios de felicidade e bem-estar, diminuindo ativamente o estresse e fortalecendo o sistema imunológico”, reforça a veterinária.

3. Vacinação adequada

Mantenha o calendário de vacinação do seu animal atualizado, seguindo as recomendações do veterinário. A imunização protege contra uma variedade de doenças graves e ajuda a prevenir infecções virais e bacterianas. “Manter as vacinas em dia é essencial para que o sistema imunológico do pet esteja sempre alerta e preparado para combater os agentes infecciosos”, explica Pamela Meneghesso.

O cuidado com a higiene e a limpeza ajuda a proteger os animais de doenças Imagem: LightField Studios | Shutterstock

4. Higiene e limpeza

Mantenha uma rotina regular de higiene e limpeza para evitar a proliferação de germes e bactérias que podem causar doenças. Isso inclui banhos regulares, escovação dos dentes e limpeza do ambiente em que o animal vive.

5. Controle de parasitas

Mantenha o controle de pulgas, carrapatos, vermes e outros parasitas que podem comprometer a saúde do seu animal. Para isso, use produtos preventivos recomendados pelo veterinário e mantenha o ambiente limpo e livre de infestações. A veterinária ressalta que “a vermifugação protege os animais contra a ação dos vermes que podem estimular o surgimento de uma série de problemas de saúde.”

6. Ambiente confortável e livre de estresse

Proporcione um ambiente tranquilo e confortável para o seu animal, livre de estresse e ansiedade. Isso porque o estresse pode enfraquecer o sistema imunológico e tornar o pet mais vulnerável a doenças.

“É preciso identificar e minimizar situações que possam desencadear estresse no pet, buscando alternativas para que eles lidem da melhor forma possível com os desafios da rotina”, recomenda a veterinária.

7. Consulta veterinária regular

Faça consultas veterinárias regulares para exames de rotina e check-ups de saúde. Isso porque o veterinário pode identificar precocemente problemas de saúde e fornecer orientações específicas para fortalecer a imunidade do seu animal.