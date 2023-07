7 dicas para manter a dieta e a rotina de exercícios nas férias

Médico explica como controlar a comilança e fazer exercícios em qualquer lugar

Busque atividades prazerosas durante o período de férias Imagem: standret | Shutterstock

As férias escolares chegaram e muitas famílias vão viajar. Mas férias não precisam ser sinônimo de descontrole alimentar e total falta de exercícios físicos. É possível passar esse tempo de descanso de maneira mais regulada, mas não necessariamente em provação, e sim com escolhas conscientes.

Vamos começar enfatizando que não é preciso de uma academia para se exercitar. É possível brincar de correr com as crianças, caminhar na rua – nem que seja por meia hora –, jogar beach tennis na praia com os amigos ou caminhar com o cachorro.

Equilíbrio é o segredo

Para não cair na pegadinha do sedentarismo durante as férias, busque uma atividade que te traga prazer e seja plausível de ser realizada com a participação das crianças, por exemplo. O importante é manter o corpo em movimento. Para se ter uma vida melhor, o segredo é ter equilíbrio.

Já com relação à dieta, não precisamos comer tudo que queremos de uma vez só. Quando falamos em alimentação balanceada precisamos pensar nas escolhas que fazemos. Por exemplo, podemos e devemos priorizar alimentos frescos ao invés de industrializados e não comer tudo que quer em uma única refeição, além de evitar o consumo de alguns alimentos industrializados.

Abaixo, veja algumas dicas de como manter a alimentação saudável nas férias:

1. Pense nas suas refeições

Se você já sabe que vai comer algo diferente no almoço ou no jantar, controle e equilibre o café da manhã.

É importante manter a alimentação saudável durante as férias (Imagem: Shift Drive | Shutterstock)

2. Tenha sempre um lanche saudável à mão

Quando estamos com muita fome, é normal buscarmos coisas gordurosas ou a primeira coisa que vemos na nossa frente, então ter algo saudável consigo é sempre uma boa saída.

3. Coma a cada 3 horas

Para evitar que a gente sinta muita fome, é importante lembrar de comer pequenas porções com frequência ao longo do dia.

4. Planeje seus agrados

Se sentir muita falta de comer uma guloseima, limite a uma por dia.

5. Hidrate-se

Lembre-se que a fome pode ser sinônimo de desidratação, então mantenha-se hidratado para não ter aquela fome constante. Além disso, beber água é importante para garantir que o corpo funcione bem.

6. Evite comer por tédio ou ansiedade

Pense antes de comer, pois podemos estar nos alimentando a mais só por não ter nada para fazer.

7. Lembre-se sempre do seu objetivo

Por mais que seja um período de descanso, lembrar da sua meta ajuda no autocontrole.

Por Dr. Rizzieri Gomes

Médico cardiologista, focado na mudança do estilo de vida (MEV) de seus pacientes