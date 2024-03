7 dicas para melhorar o condicionamento físico

Veja como aprimorar a capacidade do seu corpo de realizar atividades físicas com eficiência e segurança

Manter uma condição física adequada é fundamental para uma vida saudável Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Manter um bom condicionamento físico, isto é, uma boa capacidade do corpo de realizar atividades físicas com eficiência e segurança, é essencial para uma vida saudável e cheia de energia. Seja você um atleta experiente ou alguém que está apenas começando a jornada fitness, é sempre possível melhorar e alcançar novos patamares.

“As pessoas melhoram muito o condicionamento fazendo atividades físicas ao longo do tempo, mas o limite é algo bastante individual. Adaptações neurológicas ou orgânicas podem ser feitas para garantir um rendimento melhor nos exercícios e uma melhor qualidade de vida”, analisa o personal trainer José Wilker. O profissional acrescenta que: “se você praticar esportes com frequência, terá ganhos significativos na saúde e na estética e aumentará sua resistência física”.

Por isso, confira, a seguir, 7 dicas para te ajudar a melhorar o condicionamento físico!

1. Variedade nos exercícios

Manter uma rotina diversificada é fundamental para desafiar diferentes grupos musculares e evitar o tédio. Experimente incluir uma combinação de treinamento cardiovascular, como corrida ou natação, com treinamento de resistência, como musculação ou pilates.

“É interessante que tenha variação e seja feita uma troca periódica no treinamento. Pode ser a cada 30 ou 40 dias, dependendo da frequência que a pessoa tem na academia […]”, recomenda o personal trainer Caio Signoretti, especialista em musculação.

2. Progressão gradual

Evite exageros e lesões incorporando a progressão gradual em sua rotina de exercícios. Aumente a intensidade, a duração ou a carga de forma moderada e com o acompanhamento de um profissional de Educação Física, permitindo que seu corpo se adapte e cresça de maneira saudável.

“O ponto principal é gerar esforço suficiente, treinando com intensidade. E a intensidade do treino pode ser alcançada de duas maneiras: com altas cargas e poucas repetições e com baixas cargas e mais repetições […]”, diz o personal trainer.

3. Hidratação adequada

A água desempenha um papel crucial no desempenho físico. “Beba água ao longo do dia e considere consumir uma bebida esportiva leve com eletrólitos antes do treino, especialmente se você suar muito. Esta prática, além de evitar câimbras durante o treino, também vai ajudar na regulação da temperatura corporal”, explica Marina Delorenzo, nutricionista da GO3, marca especialista em suplementos alimentares, nutricionais e esportivos.

Uma alimentação balanceada oferece os nutrientes necessários para manter um bom condicionamento físico Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock

4. Alimentação balanceada

Uma dieta equilibrada fornece os nutrientes necessários para sustentar um bom condicionamento físico. Priorize alimentos ricos em proteínas, carboidratos complexos, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Nesse sentido, consultar um nutricionista pode ajudar a adaptar sua dieta às suas necessidades específicas.

“Se você não seguir uma dieta adequada, não terá energia necessária para malhar e evoluir no treino. Isso fará com que o ganho de massa fique mais lento. Caso siga uma dieta para ganho de massa e não pratique exercícios, pode conseguir o resultado inverso, que é engordar”, explica a nutricionista Karoline Silva.

5. Descanso e recuperação

Não subestime a importância do descanso. O corpo se fortalece e se recupera durante o período de repouso, permitindo que você se exercite de maneira consistente e eficaz. Certifique-se de incluir dias de descanso em sua programação de treinamento.

“Dormir as 8 horas por dia é indispensável”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez. “Além de ajudar a manter a massa magra e regenerar as fibras musculares, o nosso organismo precisa desse descanso reparador para melhorar a resposta imune”, acrescenta a médica.

6. Utilize suplementos

Quando recomendados por um médico, suplementos como proteína em pó, creatina e BCAAs podem apoiar seus objetivos de condicionamento físico. “Essas substâncias auxiliam a postergar a fadiga durante a prática esportiva e permite que o atleta alcance melhores resultados”, explica Marina Delorenzo.

7. Contrate um personal trainer

Investir em um personal trainer pode ser uma excelente maneira de otimizar seus esforços de condicionamento físico. “Quando um professor vai elaborar um treino, leva diversos fatores em consideração: objetivo, rotina, e o descanso deve estar nessa periodização, conforme a necessidade de cada um”, explica José Corbini, personal trainer e sócio do aplicativo de saúde integrativa Personal Virtual.