7 dicas para se manter saudável no outono

Veja como lidar com as mudanças de temperaturas que favorecem doenças respiratórias

As variações de temperatura no outono aumentam a possibilidade de doenças respiratórias Imagem: Alliance Images | Shutterstock

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o outono de 2024 será atípico, com bastante calor. Ainda, conforme informações do Inmet, devido ao efeito do fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, as temperaturas tendem a ficar acima do que normalmente é registrado.

“Essas variações de temperatura que fazem parte das mudanças climáticas de outono aumentam a possibilidade de doenças respiratórias como resfriados, gripes e alergias sazonais. A presença de alérgenos no ar, pólen e mofo proporciona a ocorrência dessas doenças com mais frequência”, afirma a Dra. Thaís Silva Nunes, clínica geral do Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais.

A especialista dá 7 dicas para se manter saudável durante esse período. Confira!

1. Atente-se à higiene

Lave as mãos regularmente para evitar a propagação de germes, especialmente após tossir ou espirrar.

2. Tenha uma alimentação saudável

Consuma uma dieta equilibrada com alimentos ricos em nutrientes que fortalecem o sistema imunológico, a exemplo de frutas e vegetais.

3. Proteja-se contra alergias

Em casos de alergia a mofo ou à poeira, mantenha os ambientes limpos e arejados. É importante ficar atento para roupas que estão guardadas há muito tempo, pois podem ter cheiro forte de mofo. O ideal é lavá-las antes de usar.

Mesmo que o desejo de tomar água diminua, é importante se manter hidratado Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock

4. Cuide da hidratação

Beba bastante água para evitar a desidratação, mesmo se a temperatura cair drasticamente ou se a sede não aparecer com tanta frequência.

5. Realize exercícios regulares

Mantenha-se ativo com exercícios físicos regulares para fortalecer o corpo e reforçar a imunidade.

6. Procure descansar

Priorize o sono de qualidade visando permitir que o corpo consiga se recuperar e fortificar as defesas durante a noite.

7. Atente-se à vacinação

Certifique-se de estar atualizado com as vacinas recomendadas para doenças como a gripe.

Por Fernanda Nazare Assis