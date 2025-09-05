Veja como unir estilo, conforto e autenticidade na produção para um dos maiores festivais de música do país

A moda é parte essencial da experiência no The Town Imagem: Oleggg | Shutterstock

O The Town acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reunindo fãs de música em um dos maiores festivais do país. Muito além dos shows, o evento também se torna uma vitrine de estilo, já que a moda é parte essencial dessa experiência.

Por meio das roupas e acessórios, cada pessoa expressa sua personalidade, transmite confiança e reflete a energia que deseja atrair para esse momento especial, tornando o visual tão marcante quanto a própria música.

Segundo a fashionista e influenciadora Nanda Silveira, especialista em moda e comportamento, pensar na produção para o festival é unir criatividade, autenticidade e, claro, conforto. “O look perfeito de festival não precisa ser o mais elaborado ou o mais caro, mas aquele que reflete quem você é e que faz você se sentir incrível, pronta para viver intensamente cada show”, afirma.

A seguir, Nanda Silveira lista 7 dicas para um look perfeito para o The Town. Confira!

1. Aposte em peças confortáveis, mas estilosas

O conforto deve vir em primeiro lugar, já que o festival envolve muitas horas em pé e caminhadas entre palcos. Shorts jeans, saias midi ou vestidos leves são ótimas escolhas, porque unem praticidade e estilo. Para complementar, sugiro apostar em tecidos leves, que permitem maior mobilidade e respirabilidade durante o dia todo.

2. Invista em acessórios marcantes

Os acessórios transformam um look básico em algo memorável. Maxi colares, argolas, mix de pulseiras e até cintos com fivelas chamativas ajudam a criar um visual cheio de atitude. Em festivais, os acessórios também são uma forma de expressão individual.

3. Brilhe sem medo

Seja com paetês, peças metalizadas ou detalhes com pedrarias, não tenha receio de ousar! O festival é um momento de liberdade, e o brilho nunca é demais nesse tipo de evento. Além disso, a trend do glitter no corpo e no rosto continua em alta e dá um toque divertido ao visual.

As sobreposições trazem estilo e funcionalidade ao look Imagem: Look Studio | Shutterstock

4. Abuse das sobreposições

Como o clima pode variar entre o calor do dia e o frio da noite, aposte em sobreposições. Um top cropped com uma camisa oversized, ou um vestido slip com jaqueta jeans por cima, são combinações que trazem estilo e funcionalidade. Além de prático, esse truque cria um visual mais elaborado.

5. Calçados pensados para o festival

O sapato ideal faz toda a diferença na experiência, por isso, coturnos, botas de cano médio ou até tênis estilosos são os mais certeiros. Eles oferecem conforto, sustentação e ainda elevam o look, trazendo uma pegada urbana que combina muito com o The Town.

6. Make que dure a noite toda

A maquiagem é parte essencial do look! O segredo é apostar em makes duradouras, que resistam ao calor, ao suor e às horas de diversão. Sombras coloridas, delineados gráficos e batons de longa duração são perfeitos. E, claro, não pode faltar o glitter para entrar no clima do festival.

7. Seja fiel ao seu estilo

Mais do que seguir tendências, o mais importante é se sentir bem com o que está vestindo. Quando você está confortável e autêntica, a confiança transborda. O look perfeito é aquele que traduz sua essência.

Por Lucas Siciliano