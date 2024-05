Veja como utilizar o material para transformar os ambientes da casa com praticidade e estilo

Papel de parede oferece inúmeras possibilidades para decorar os ambientes de forma prática Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

O papel de parede é uma ferramenta poderosa na decoração de interiores, capaz de transformar completamente um ambiente com apenas alguns passos simples. Seja para adicionar textura, cor ou padrão, o item oferece inúmeras possibilidades para personalizar os espaços.

“A instalação é rápida e, se você cansou do papel, pode remover e usar em outro lugar até substituir por outro. Isso facilita a transformação da casa com uma troca simples, sem sujeira, como na pintura”, ressalta o arquiteto André Henning.

Abaixo, confira 7 dicas para usar papel de parede na decoração!

1. Aplique em destaque

O papel de parede não precisa ser aplicado em todas as paredes do cômodo. Assim, defina um local para dar destaque utilizando o material. Você pode escolher apenas uma parede no banheiro ou na sala de estar, por exemplo, e combinar a estampa com a decoração do ambiente, tornando o visual mais agradável.

“Quem deseja apostar no papel de parede para uma nova decoração no banheiro, é legal utilizar um modelo com microtexturas, pois eles proporcionam um efeito bem interessante ao local, deixando-o muito mais aconchegante e moderno”, revela o arquiteto Leandro Neves.

2. Tenha a medida da parede em mãos

Essa etapa é fundamental no momento de comprar o material. Aqui, serão definidos quantos rolos de papel de parede serão necessários para a aplicação. Neste processo, as lojas costumam disponibilizar um profissional para fazer a medição da parede. Porém, caso você realize essa etapa, sempre considere 20% de folga a mais para evitar gastos desnecessários e erros de corte.

3. Escolha o modelo certo

O mercado oferece uma infinidade de papéis de parede, um mais atrativo do que o outro. Porém, antes de sair comprando vários modelos, considere o estilo do ambiente e o efeito desejado. Aqueles com padrões sutis funcionam bem em espaços pequenos, enquanto padrões mais ousados podem ser o destaque em áreas maiores. “O principal é definir aquilo que se sobressairá, bem como o conjunto que será visualizado em segundo plano”, determina o arquiteto Bernardo Tressino.

Papel com estampa vertical faz a parede parecer mais alta Imagem: Cinematographer | Shutterstock

4. Crie ilusões

Utilize o papel de parede para criar ilusões em espaços pequenos. Para isso, invista em padrões verticais, que fazem a parede parecer mais alta, ou claros, que tendem a refletir mais luz e dar a sensação de amplitude.

5. Defina a paleta de cores do ambiente

Para garantir a harmonia, combine o papel de parede com as cores predominantes do ambiente. Na sala de estar, por exemplo, você pode experimentar um material com características semelhantes ao tapete e ao estofado, ou ainda, criar uma conexão com os móveis.

6. Prepare a parede

Preparar a parede corretamente antes de aplicar o papel garante uma instalação bem-sucedida. Para isso, alguns passos básicos precisam ser seguidos, como:

Limpeza da superfície: remova qualquer sujeira, poeira, gordura ou resíduos da parede utilizando um pano úmido e certifique-se que a superfície esteja completamente limpa e seca antes de prosseguir;

remova qualquer sujeira, poeira, gordura ou resíduos da parede utilizando um pano úmido e certifique-se que a superfície esteja completamente limpa e seca antes de prosseguir; Reparação das imperfeições: verifique se a parede tem rachaduras , buracos ou irregularidades e preencha quaisquer imperfeições com massa para drywall ou gesso. Depois, lixe a área para garantir que ela fique lisa e uniforme;

verifique se a parede tem , buracos ou irregularidades e preencha quaisquer imperfeições com massa para drywall ou gesso. Depois, lixe a área para garantir que ela fique lisa e uniforme; Remoção de revestimentos antigos: se tiver outro papel de parede antigo ou qualquer outro material, remova-o completamente. Se necessário, utilize uma espátula ou removedor de papel de parede para facilitar;

se tiver outro papel de parede antigo ou qualquer outro material, remova-o completamente. Se necessário, utilize uma espátula ou removedor de papel de parede para facilitar; Aplicação de primer: aplique uma camada de primer na parede antes de instalar o material, isso ajuda a selar a superfície, proporcionando maior aderência e duração.

7. Invista na aplicação em diferentes superfícies

Utilize a criatividade e não limite o uso do material apenas às paredes. Considere aplicá-lo em outras superfícies, como portas de armários, prateleiras ou até mesmo no teto, para adicionar um toque único à decoração. Vale também experimentar técnicas de aplicação diferentes, como criar painéis decorativos ou usar o papel de parede como arte emoldurada.